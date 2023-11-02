"إحنا مش مغيبين واللي بيحصل في غزة معموله خطة".. ويجز يتضامن مع القضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستكمل مطرب الراب ويجز دعمه للقضية الفلسطينية، جراء ما يشهده الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم حرب راح ضحيتها آلاف الأرواح البريئة، وكان قد أعلن ويجز عن والتبرع بجزء من أرباح جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لدعم فلسطين.

وعبر ويجز عن حزنه وغضبه الشديد بسبب الدمار الشامل الذي أصاب دولة فلسطين المحتلة من خلال تصريحات تلفزيونية له، حيث قال: "من وجهة نظري مفيش حد ييجي يكلمنا إن أمريكا ديمقراطية وعندها حرية لأ بالعكس، أنت بس بتحطني على خط أنا لازم أمشي عليه علشان تبقى دي الحرية وأول ما أطلع عنه أهو ده مش حرية ولا حاجة".

وتابع ويجز: "نفس الحاجة أنت بتخاف من الناس المختلفة عنك وبتخاف من أشكال الحياة اللي ممكن متبقاش واخدة نفس الشكل بتاعك، يعني الاستخبارات الأمريكية مش عارفة وأنا اللي عارف اللي بيحصل في غزة؟ لأ هما مليون في المية عارفين اللي بيحصل في غزة، واللي بيحصل في غزة معمول حسابه ومعموله خطة والناس دي عارفة كويس هي بتعمل إيه".

واختتم ويجز حديثه، قائلًا: "أنا دوري كبني آدم إيه؟ أنا دوري إني أوصل صوتي واتكلم وأقول على فكرة إحنا مش مغيبين علشان حاجة زي دي تعدي علينا يعني، طبعًا في ناس بتتفرج على الإعلام الأمريكي ومصدقه فتغيب يعني أكيد، ماتقوليش غارات على غزة وتجيبلي بيت واقف واخد طلقتين، يعني مش ده البيت اللي اتقصف ودي مش الصورة الحقيقية".

"الهتاف بالحرية".. حفل ويجز يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي بعد دعمه للقضية الفلسطينية

وكان قد تفاجأ جمهور ويجز أثناء حفله بوقف المطرب حفله الغنائي بالولايات المتحدة الأمريكية الذي كان يحييه في الساعات الماضية بكندا من أجل الهتاف بالحرية لفلسطين، وطلب من جمهوره، ضرورة استخدام هواتفهم المحمولة وفتح في بث مباشر من الحفل، بهدف دعم أهالي غزة، وهتف ويجز معهم باسم فلسطين باستخدام اللغة الإنجليزية.

ونشر الفنان ويجز مقطع فيديو من الحفل عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، حيث ظهر فيه أجواء تزين الحفل بالعلم الفلسطيني والشال الفلسطيني، وحرص عدد كبير من الحضور على التلويح بعلم فلسطين، مطالبين بالحرية لفلسطين.

ويجز يرفض إلغاء جولته الغنائية في أمريكا.. ويعلق "يجب استخدام صوتنا تضامنًا مع فلسطين"

وكان قد أعلن ويجز عن التبرع بجزء من أرباح جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لدعم فلسطين، وعبر عن رفضه بشكل قاطع فكرة إلغاء أو تأجيل جولة حفلاته المقبلة وقرر جعلها منبرًا للوقوف والتضامن مع الشعب الفلسطيني ونشر الوعي بما يتعرضون له من ظلم، ليعلن عن تضامنه الكامل ودعمه مع القضية الفلسطينية، حيث أصدر بيانًأ عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، جاء فيه: “بينما تنفطر قلوبنا علي أخواننا في غزة والعنف المستمر، نعتقد أنه من الضروري استخدام منبرنا وصوتنا للوقوف تضامنًا مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية، لقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتي تحملوها لسنوات".

وأردف ويجز: “وفي إطار سعينا لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني وكافة المدنيين في غزة والضفة الغربية، سيتم التبرع بجزء من أرباح جولتنا القادمة لجهود الإغاثة ورفع المعاناة عنهم.. نريد أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة والوعي”.