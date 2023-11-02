نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا رئيس توجه رسالة مؤثرة بسبب أحداث غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة رنا رئيس رسالة عنيفة بسبب أحداث غزة من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

كتبت رنا رئيس:'كثير من الفلسطينيين مدفنين احياء تحت انقاض منازلهم يا عالم الناس بتصرخ تحت الأنقاض كل لحظة طلعونا أطفال نساء ورجال وعجائز یا عالم طلعوهم بس من تحت.

تابعت:' دخلوا مع الأكفان طيب معدات تقيلة ترفع الأنقاض الخرسانة من فوق اجسادهم دول لسه فيهم الروح ".

تداولت بعد الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، نبأ انفصال رنا رئيس عن خطيبها يسري بعد قصة حب دامت لأكثر من سبع سنوات، وأكدت بعد المصادر أن مدير أعمال رنا رئيس أكد انفصالها عن خطيبها السابق يسري

وبحث كثيرًا من متابعي الفنانة الشابة رنا رئيس، عن السبب الحقيقي وراء انفصالها عن خطيبها يسرى، والذي أكدت أكثر من مرة على وجود علاقة حب بينهم قوية منذ سنوات طويلة، وحتى ذلك الحين، لم تكشف رنا رئيس عن السبب الحقيقي وراء انفصالهما، بل اكتفت بحذف جميع صورهم وإلغاء متابعتها فقط.

خطوبة رنا رئيس

تقدم يسرى لخطبة الفنانة رنا رئيس، على الهواء، وذلك أثناء لقائها في برنامج "معكم" والذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي عبر شاشة قنوات Cbc، وعرضت هذه الحلقة في يوم 18 من شهر نوفمبر لعام 2022، وجاء ظهور يسرى في الاستديو بشكل مفاجئ لـ رنا رئيس، ولكنه تقدم لخطوبتها على الهواء باتفاق مسبق مع أفراد عائلتها.

بعد أن تقدم يسرى لخطوبة رنا رئيس على الهواء، احتفلوا بعدها بفترة قصيرة بمراسم الخطوبة في وسط أجواء عائلية، وارتدت رنا رئيس حينها فستان قصير باللون الأبيض

يذكر أن فيلم "أولاد حريم كريم" من آخر أعمال رنا رئيس في السينما، وتم طرح هذا الفيلم في موسم الصيف، وحقق العمل إيرادات ضخمة منذ بداية عرضه رغم تعرضه لموجة حادة من الانتقادات

وشارك في بطولة فيلم أولاد حريم كريم كل من مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، داليا البحيري، خالد سرحان، بشري، عمرو عبد الجليل، ومن النجوم الشباب شارك كل من تيام مصطفي قمر، رنا رئيس، هنا داود، وتظهر النجمة ريهام عبد الغفور كضيفة شرف، والعمل من تأليف زينب عزيز، ومن إخراج علي إدريس.