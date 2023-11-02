نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل حفل تامر عاشور في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجهة المنظمة لحفل تامر عاشور المقرر إقامته في زد بارك إلي ديسمبر المقبل.

ومن المفترض أن يحيي حفل غنائي جديد، يوم 3 نوفمبر المقبل بـ أبو ظبى، ضمن مهرجان الفن الجميل.

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفلته الغنائية المقبلة، ومن المقرر إقامتها الجمعة الموافق 3 سبتمبر، في مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات.

أغاني

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور مجموعة من أغانيه المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "تيجي نتراهن، عديت، وقولو سماح، كنت فين، هاجي علي نفسي".

أعلن الفنان تامر عاشور عن إقامته لحفلا غنائيا بأبو ظبي في ٣ من نوفمبر القادم ضمن فعاليات مهرجان الفن الجميل، أدي إلي تعرضه لإنتقادات لاذعة من جمهورة ومحبيه، عبر صفحته الشخصية، مما اضطره لغلق التعليقات عبر حسابه الشخصي.

زواج تامر عاشور

يعيش الفنان تامر عاشور حالة من النشاط الفني بعد حفل زفافه على الإعلامية نانسي نور، حيث يستعد لإحياء حفل غنائي ضمن مهرجان الفن الجميل، والمقرر أن يقام في شهر نوفمبر المقبل بدولة الإمارات، حيث يعد هذا أول حفل له بعد زفافه مؤخرًا.

وأعلن المطرب تامر عاشور عن موعد الحفل، حيث نشر البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” بوستر الحفل، معلقًا: “يوم الجمعة 3 نوفمبر حفل في الإمارات.. وتفتح أبواب الدخول للجمهور الساعة 7 مساءً ويبدأ الحفل الساعة 9 مساءً، وتبدأ تذاكر الحفل بـ 150 درهم بما يساوي 1263 جنيهًا مصريًا”.

وفي سياق متصل يستعد أيضًا الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي على طريقة “أون لاين”، يوم الأربعاء المُقبل، وذلك ضمن حفلات موسم الرياض 2023، وأعلن عن الحفل بالحساب الرسمي لمسرح "بنش مارك"، من خلال موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” حيث قام بنشر البوستر الدعائي للحفل والمقرر عرضه بشكل كامل عبر تطبيق إلكتروني، يوم 25 أكتوبر المُقبل