نقابة المهن التمثيلية تقرر وقف ثلاثة من مكاتب الكاستينج لمخالفة القوانين

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وقف ثلاثة من مديري مكاتب الكاستيج خلال بيان عبر الصفحة الرسمية عبر “ فيسبوك” بسبب مخالفتهم للقوانين.

جاء البيان كالآتي:' قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع 3 من مكاتب الكاستينج لمخالفتهم قانون النقابة.

ومن هم:' خالد صفوت، أحمد تمام، أحمد إسماعيل

حذرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، شركات الإنتاج من التعاون مع مجموعة من النجوم، ووجه الدكتور أشرف زكي قرار هام بحذر التعاون مع هؤلاء النجوم لحين صدور قرار آخر بشأن التعاون معاهم.

وجاء قرار نقابة المهن التمثيلية بحذر تعاون شركات الإنتاج مع 20 ممثل وممثلة، ويرجع السبب في ذلك إلى عملهم من دون الحصول على تصريحات رسمية من نقابة المهن التمثيلية

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين، نستعرض لكم في السطور التالية أسماء الممثلين والممثلات التي حظرت نقابة المهن التمثيلية شركات الإنتاج من التعاون معاهم في الفترة الحالية.

وهما عمرو جمال، عمر شرقي، عمرو ممدوح، مروان يونس، أوتاكا، صلاح الدالي،.يوسف وهبي، أنس مبارك، ياسمين داود، إنجي كيوان، نينا المغربي، راندا عبد السلام، شيما الشريف، سالي حماد، فدوى عابد، ناردين فرج، رحمة حسن، إلهام وجدي، هالة خالد، هاجر السراج.

يعرض لـ نينا المغربي وسالي حماد ومروان يونس في الوقت الحالي حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 قصة حب" للدكتور مصطفي محمود، وشارك في بطولة هذا الحكاية كل من هبة مجدى، هاني عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، اسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان.

يعرض لـ ناردين فرج وفدوى عابد في الوقت الحالي مسلسل "صوت وصورة" وهو من بطولة كل من حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر.