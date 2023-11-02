نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عم الفنانة الفلسطينية إيناس السقا يكشف تفاصيل استشهادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهدت صباح أمس النجمة الفلسطينية المسرحية والكاتبة إيناس السقا وأبنائها الثلاثة، فيما أصيبت ابنتها فرح وريتا بجروح متفاوته الخطورة، وذلك جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة.

وقد صرح الدكتور جمعة السقا عم الفنانة الفلسطينية إيناس السقا والتي استشهدت جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، تفاصيل استشهادها، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" والمذاع عبر قناة "اي تي سي" قائلًا: "تلقينا الخبر أمس بصدمة كبيرة لأن إيناس فنانة حساسة مسالمة ليس لها في السياسة".

جمعة السقا: إيناس تركت منزلها واستضافتها إحدى الأسر بعد دقائق

وتابع الدكتور جمعة السقا عن استشهاد أبنة أخيه الفنانة إيناس السقا، موضحًا: أنها تركت منزلها الذي كان مهددًا بالقصف والتحقت بمركز إيواء خاص بالكنيسة الأرثوذكسية، لأن المدارس وأماكن العبادة محرم قصفها دوليًا وأيضًا تم إخلاؤه بعد تهديد الاحتلال بقصفه، فاستضافتها إحدى الأسر هي وبنتها ولكن للأسف تعرض البيت للقصف بعد دقائق من دخولها.

كما أوضح أن ابنة أخيه استشهدت هي وابنتاها وابنها مازال تحت الأنقاض، وتم التعرف على جثتيهما بمستشفى الشفاء، بينما مازال نجلها تحت الأنقاض.

وزارة الثقافة الفلسطينية تعلن عن استشهاد إيناس السقا

وكانت قد أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، استشهاد الفنانة إيناس السقا عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك قائلة: "استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة وإبراهيم إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".

سميرة السقا تنعي استشهاد ابنة أخيها

الجدير بالذكر أن نعت سميرة السقا والتي تعمل إدارية في وزارة الشئون الإجتماعية الفلسطينية، وهي شقيقة والد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا، استشهاد ابنه أخيها وبناتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلة: "عظم الله أجرنا باستشهاد ابنة أخي إيناس السقا، واثنين من بناتها وابنها، نحتسبهم عند الله شهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل، والشفاء إن شاء الله لابنتيها ريتا وفرح".