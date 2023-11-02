ياسر جلال يستأنف تصوير مسلسله الرمضاني “ألف ليلة وليلة”.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - عاد النجم ياسر جلال، برفقة أسرة عمل مسلسل "ألف ليلة وليلة، اليوم، لإستئناف، تصوير مشاهد العمل، وذلك بعد أجازة يومين من التصوير.



إستئناف تصوير مسلسل "ألف ليلة وليلة"

ويستأنف الفنان ياسر جلال تصوير مشاهده داخل أحد الاستديوهات الداخلي بالقاهرة، ويشاركه في تلك المشاهد الفنانة اللبنانية نور أمامكاميرات المخرج إسلام خيري.

قصة مسلسل ألف ليلة وليلة

وتدور قصة مسلسل ألف ليلة وليلة في إطار اجتماعي تاريخي، وتظهر خلاله قصة عائلة شهرزاد وشهريار كما لم يتم تناولها من قبلبمعالجة وسرد مختلف ومميز، ويكشف عن أصل الحكاية والعقدة التي يعاني منها شهريار.

أبطال مسلسل الف ليلة وليلة

ومسلسل ألف ليلة وليلة من إنتاج سعدي وجوهر، وتأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، ونوروشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، محمد التاجي، محمود البزاوي.

علاقة مشروعة هي آخر أعمال ياسر جلال

ويذكر ان اخر اعمال ياسر جلال مسلسل "علاقة مشروعة" والذي حقق نجاحا كبيرا منذ لحظة عرضه في موسم رمضان 2024.



أبطال مسلسل علاقة مشروعة

شارك في بطولة العمل مي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي ويتم عرضهحاليا مرة اخري علي شاشة "dmc".

قصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسرجلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه،بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

مسلسل الإختيار

ويذكر أن شارك النجم ياسر جلال في مسلسل الاختيار في رمضان 2021، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من أبرزهم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، ياسر جلال، إياد نصار، وغيرهم، وبجانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل الإختيار

وتدور أحداث المسلسل حول الفترة التي عاشتها مصر خلال فترة حكم الأخوان، وما بعدها، كما سلط العمل الضوء على العديد من الأحداثمنها فض أعتصام رابعة، حادث الواحات، وغيرهم والعمل من إخراج بيتر ميمي، وحقق نجاح كبير وقت عرضه على مدار ثلاث مواسم.