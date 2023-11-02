نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ردًا على المتجاوزين.. صلاح عبد الله يعيد نشر قصيدته لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان القدير صلاح عبدالله بإعادة نشر قصيدته عن مصر، والتي يعبر فيها عن حبه لبلده ودعمه لها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

قصيدة الفنان صلاح عبدالله

ونشر الفنان عبد الله مقطع فيديو وظهر فيه وهو يقول قصيدته عن مصر،وعلق الفنان صلاح عبدالله على الفيديو قائلا: لما أقول تحيا مصر بيشتموني يا مصر ليه.

كلمات القصيدة

وقال الفنان صلاح عبدالله في الفيديو: "لما بكتب تحيا مصر، يشتموني يا مصر ليه، هي كلمة تحيا عيب، ولا اسمك ولا أيه، ولا كل إناءصحيح، لازم ينضح باللي فيه، أيوه كل إناء قبيح تملي ينضح باللي فيه، هو ينضح وإنتي تحيا، في كل وقت وكل ناحية، واللي يشتم مهمايشتم، والله ما رادد عليه، والله ما رادد عليه، بس كدة".

فيلم دولارات دولارات

وعرض للفنان القدير صلاح عبدالله مؤخرًا فيلم "دولارات دولارات" في دور العرض السينمائية.

أبطال فيلم دولارات دولارات

وفيلم دولارات دولارات بطولة نضال الشافعى، صلاح عبد الله، منة فضالى، راندا البحيرى، أمينة، مدحت تيخا،محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة،علاء مرسى، حسن عبد الفتاح، روان فؤاد، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير،ماجد إسكندر، الكابتن لوشا، المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، مارى وجيه، محمد السنى.





فيلم البطة الصفرا

كما سبق وعرض لصلاح عبد الله أيضًا فيلم "البطة الصفرا" الذى انطلق في دور العرض خلال شهر أغسطس الماضي.

أبطال فيلم البطة الصفرا

والفيلم بطولة محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزي وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

أحداث فيلم البطة الصفرا

تدور أحداث الفيلم في اطار كوميدى حول أحمد وفيق، باحث أكاديمي رصين في علم النفس يضطر في بحثه الذي يعتمد عليه للحصول على ترقية كبيرة، أن يلازم رشا المسجلة خطر ليتعرف عن قرب عن حياتها، فيتورط معها في مغامرة كبيرة تغّير أفكاره عن موضوع بحثه وعن حياته كلها.