نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني شاكر يكشف عن خضوعه لعملية جراحية.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر عن خضوعه لعملية إزالة كيس ذلالي من منطقة الكوع، ووجه الفنان هاني شاكر الشكر لطبيبه المعالج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

هاني شاكر يجري عملية جراحية

وشارك الفنان هاني شاكر صوره ظهر فيها برفقة طبيبه، من داخل غرف أحد المستشفيات،وعلق الفنان هاني شاكر على الصورة قائلا: بعد إزاله كيس ذلالي من منطقه الكوع، شكر واجب لـ ابني وحبيبي الأستاذ الدكتورإبراهيم الجنزوري رئيس قسم العظام، وشكر خاص لإدارة المستشفي وعلى رأسها السيدة الفاضلة مديحة الجنزوري.

أعنيه الهوية عربي لـ هاني شاكر

وطرح الفنان هاني شاكر، مؤخرا أغنية حملت اسم الهوية عربي، وذلك تضامنًا مع أهالي غزة لما يحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قصف وتدمير المساجد والمستشفيات والمنازل وسقوط العديد من الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأغنية الهوية عربي من كلمات أسامة حسن، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإنتاج محمد علام، كيوب ميوزك والشريك الرقمي فيكتوري لينك، ووضع هاني شاكر رسالة في أول الفيديو، نصها: إهداء من جميع أفراد هذا العمل الفني إلى أرواح الشهداءوالشعب الفلسطيني الصامد.

كلمات أغنية الهوية عربي

أنا في الهوية عربي.. وفصيلة الدم أقصى.. رام الله يافا عكا.. والقدس خليل وغزة.. وفي حيفا ليا ذكرى.. وفي نابلس ألف قصة.. أنا وجعك فيا علم.. حسيت أوجاع بدالك.. خسران اللي يعاديكي.. ونهايته بكره هالك.. الكل أكيد حزين.. في رقابنا ألف دين.. وحقوق هنردهالك.. أناقلبي سايبه عندك.. في شوارعك والبلاد.. هتذول الغمة بكره.. وهنخلع السواد.. في القدس نصلي جهرا.. نعلن فرجا ونصرا.. ونهاية الحداد

آخر أعمال أمير الغناء العربي هاني شاكر

يذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا 3 أغان، وهي: أغنية بلاد البخت، والتي احتلت قائمة التريند وقت نزولها لأكثر من 3 أسابيع، وأغنيةالكبير، وأغنية مروق، ولكنه أوقف حاليا العمل في باقي الأغاني، وأجل عددا كبيرا من الحفلات خلال الفترة المقبلة بسبب الوضع الراهن في فلسطين، وتضامنا مع أحداث غزة.