نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنجلينا جولي توجه رسالة نارية لإسرائيل.. تفاصيل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أثارت النجمة العالمية أنجلينا جولي الجدل حولها فور دعمها لأهل غزة ضد الكيان الصهيوني وما يفعله من وحشية وظلم، ومنذ بداية الحرب هناك فنانين داعموا، والجانب الاخر تراجع لأنه قد تعرض للتهديد، ومن موقف شجاع من النجمة أنجلينا التي عبرت عن غضبها لما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيه: "هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه، لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية، 40% من القتلى أطفال أبرياء وعائلات بأكملها تُقتل".

وأضافت: "وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأسر للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم".

وأشارت:" كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم".

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور مؤيدين موقفها، فيما علقت الفنانة درة على المنشور قائلة:" لكونك صوتا لما صوت لهم شكرا لقول الحقيقة حول هذه الابادة الجماعية ".

من هي أنجلينا جولي؟



وُلدت أنجلينا جولي في 4 يونيو 1975 في لوس أنجلوس لجون فويت الممثل الحائز على جائزة الأوسكار في عام 1979 لأفضل ممثل وعارضة الأزياء والممثلة السابقة مارشلين برتراند. والدها جون فويت من أصول سلوفاكية، وألمانية، أما والدتها مارشلين برتراند فتأتي من أصول فرنسية. وتُنسب لأحد أطراف الإيروكواس وهناك كانت سعادة أنجلينا في طفولتها في جمع الثعابين، والسحالي وكان اسم ثعبانها المفضل هاري دين ستانتن، أما سحليتها المفضلة فكان اسمها فلادمير.

وفي المرحلة الابتدائية كانت عضوة في عصابة فتيات التقبيل "kissy girls" وكانت مهمتهن اللحاق بفتيان المدرسة وتقبيلهم حتى يصرخوا، ولكن أُلغيت العصابة بسبب اتصال إدارة المدرسة بأهالي الفتيات وتحذيرهم، وكانت جولي في طفولتها تشاهد الأفلام دائمًا، وكذلك أفلام أمها وزادت مشاهدتها المستمرة للأفلام من إدراكها حول السينما العالمية، وأعلنت بعد ذلك أنها تأثرت بوالدها، وعمها تشيب تايلور في مقابلة لها.

بداية شهرة أنجلينا جولي



بدأت أنجلينا بالعمل كعارضة أزياء

، وعملت في لوس أنجلوس، ونيويورك، ولندن، وفي نفس الوقت ظهرت في العديد من الأغاني المصورة،ومن تلك الأغاني المصورة التي ظهرت فيها أغنية الأحلام تأتي من خلال روك أند رولز للفنان ميت لوف، وأغنية ألتا ماريا للفنان أنطونيلو فندتي، وغيرها من الأعمال.

