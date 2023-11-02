طه دسوقي عن أحداث غزة: "إسمها إبادة جماعية مش حرب"

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الفنان طه دسوقي عن حزنه الشديد لما يحدث في غزة من جرائم قصف وقتل من قبل جيش الإحتلال الاسرائيلي الذي ارتكب أبشع الجرائم على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

منشور طه دسوقي

شارك الفنان طه دسوقي منشور يعبر فيه عن حزنه بسبب القتل المستر في أطفال غزة، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب طه دسوقي في المنشور قائلًا: إسمه جيش الإحتلال مش جيش الدفاع، إسمها مقاومة مش إرهاب، إسمها فلسطين المحتلة مشإسرائيل، إسمها إبادة جماعية مش حرب، أوقفوا الإبادة الجماعية، اوقفوا ضرب النار.

طه دسوقي يعلق على حملة المقاطعة

وكان قد علق الفنان طة دسوقي عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام على اختلاف الجمهور على المقاطعةوالتعامل مع القضية الفلسطينية كتريند خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الإبادة الجماعية هو ما يجب أن نتحدث عنها.

وكتب طه دسوقي قائلًا: قاطع بس ده مش موضوعنا، أتاثر بس ده مش موضوعنا علم على اللي حول القضية لتريند بس ده مش موضوعنا،لسه الضرب موقفش والناس لسه بتموت، الإبادة الجماعية هي اللي لسا بتحصل هي موضوعنا الحقيقي.

مسلسل حالة خاصة

ويستعد الفنان الشاب طه الدسوقي، خلال هذه الفترة لخوض أولى بطولاته المطلقة، من خلال مسلسل "حالة خاصة"، الذي بدأ تصويرمشاهده صباح اليوم الثلاثاء، تمهيدا للعرض عبر منصة watch it.

ويتكون العمل من 10 حلقات، وهو من إخراج عبد العزيز النجار، ويشارك في بطولة العمل غادة عادل وعدد آخر من الفنانين.

آخر أعمال طه دسوقي

ويذكر أن آخر اعمال الفنان طه دسوقى، هو مسلسل الصفارة، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي وهو بطولة أحمد أمين، ومكون من15 حلقة.

أبطال مسلسل الصفارة

وشارك في بطولة العمل: آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانياعبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى ومحمد رضوان وضيوف الشرف: حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة،والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.