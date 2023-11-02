سامو زين في رسالة اعتذار ويفاجئ جمهوره بهذا الشئ



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان ساموزين عن موعد الانتهاء من كتابة فيلمه الجديد، بعد عودته لسينما بعد غياب طويل، حيث شارك "ساموزين" جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" أيام قليلة وننتهي من كتابة الفيلم الجديد ان شاء الله، واعتذاري عن طرح الأغنية الجديدة في الوقت الحالي".

لهذا السبب سامو زين يعلن عن تأجيل حفلاته

وأضاف:" تأجيل الحفلات المتفق عليها لحين طرح موعد آخر ان شاء الله كل الحب لكم جميعا".



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على دعم واسع من قبل نجوم الوسط الفني ورواد التواصل الاجتماعي، وكانت من أبرز التعليقات الف مليووون مبرووك، ان شاء الله تكسر الدنيا، ناطرينك، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال الفنان سامو زين



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان سامو زين أغنية "دي حبيبتي" والذي نالت على إعجاب الجمهور، وتصدرت الترند فور نزولها.



تعرف على كلمات "دي حبيبتي"

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي:دي حبيبتي وهي

كل الناس والدنيا دي ليّ

تضحك قلبي بيضحك فيّ

فيها لقيت أجمل إحساس

من نظرة عينها

لينا كلام في سكوتنا ما بينا

بيها لقيت أكثر ما اتمنى

اللي أنا عايزه لقيته خلاص

قلبي أنا اتمنى حلم ولقاه

كلمة منك بتحلى الحياة

مين اللي تبقي في حضنه ومعاه وليك مايغنيش

قلبي بيذوب يادوب من السلام

جوة حضنك يتوه الكلام

عشت بيكي وليكي الغرام ولعنيكي هعيش

ده وجودها معايا

خلى الروح ترجع جوايا

أحلم ليه ما حبيبتي كفاية

حضنها أجمل من الأحلام

من روحي وخذاني

من غير أي كلام فهماني

حالة لا يمكن تحصل ثاني

ملهاش وصف بأي كلام

قلبي أنا اتمنى حلم ولقاه

كلمة منك بتحلى الحياة

مين اللي تبقي في حضنه ومعاه وليك مايغنيش

قلبي بيذوب يادوب من السلام

جوة حضنك يتوه الكلام

عشت بيكي وليكي الغرام ولعنيكي هعيش

قلبي أنا اتمنى حلم ولقاه

كلمة منك بتحلى الحياة

مين اللي تبقي في حضنه ومعاه وليك مايغنيش

قلبي بيذوب يادوب من السلام

جوة حضنك يتوه الكلام

عشت بيكي وليكي الغرام ولعنيكي