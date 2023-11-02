ثراء جبيل توجه رسالة لـ فلسطين: "لن نتركك وحيدة كما تركوكي"

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أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة ثراء جبيل بتوجيه رسالة إلى جمهورها لدعم الشعب الفلسطيني، وذلك بضرورة عدم الاعتياد على مشاهد القتل في غزة وسقوط الكثير من الضحاياخلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حدوث مجزرة جباليا.





رسالة ثراء جبيل

ووجهت الفنانة ثراء جبيل رسالة لدولة فلسطين، بعد حدوث مجزرة جباليا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادلالصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت ثراء جبيل في رسالتها قائلة: لن نعتاد المشهد.. لن نفقد الأمل.. لن نتخلى عنهم.. لن نتنصل من المسئولية.. لن نفقد إنسانيتنا كمافقدها غيرنا، لن نغض بصرنا، لن ننسى أخواتنا.. لن ننشغل بحياتنا.. لن نتركك وحيدة كما تركوكي.. لن نتوقف عن الحديث.. لن نستسلم.

حالة من النشاط الفني تعيشها ثراء جبيل

وتعيش الفنانة ثراء جبيل حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث تشارك في بطولة مسلسل ورق التوت.

أحداث مسلسل ورق التوت





وتدور أحداث مسلسل ورق التوت حول، أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة ولمدة 9 أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لميتوقعه، ونكتشف الخلفيات الاجتماعية لكل منهم، مع معالجة بعض القضايا الحساسة منها الختان والعنف المنزلي، وتحديد النسل، والجھل،والاضطراب النفسي، والتنمر والتحرش الجنسي، والمشاكل الطبقية.





أبطال مسلسل ورق التوت

يذكر أن مسلسل "ورق التوت" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، أسماء جلال، ويوسفالأسدي، وسلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادي سمير حنا، محمد فوزي عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي.





آخر أعمال ثراء جبيل

الجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة ثراء جبيل مسلسل "تحت الوصاية"، والذي قامت ببطولته منى زكي ودياب ومها نصار، وغيرهم من النجوم،والمسلسل من إخراج محمد شاكر خضير.



أبطال مسلسل سوق الكانتو

وشاركت ثراء جبيل بمسلسل سوق الكانتو، والمسلسل من بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

أحداث مسلسل سوق الكانتو



تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" فى عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجى لكل ينتقم من التجار، وتدور الأحداث في إطار الاثارة والتشويق.

