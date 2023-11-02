نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. سيمون تودع جواهر الكويتية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة سيمون على مشاركة عزاء الفنانة الكويتية الشابة جواهر حيث ودعت "سيمون" بكلمات مؤثرة من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيه:"

البقاء لله الفنانة جواهر توفت الله يرحمها قبل عيد ميلادها با ثلاثة أيام ربنا يرحمك"

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على تعليقات كثيرة من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب، البقاء والدوام لله، ربنا يصبر أهلها، اللهم اجعلها من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب.

مرض جواهر الكويتية

بدأت الفنانة جواهر الكويتية كفاحها مع المرض منذ عام 2019، بعد إصابتها بسرطان المعدة، الذي انتقل إلى الكبد، ثم تلقت الجرعات الكيماوي وكشفت خلال تصريحات تلفزيونية تفاصيل رحلة علاجها، قائلة: تلقيت 51 جرعة كيمياوي، منذ بداية العلاج في عام 2020 الماضي، وبعدها أصبحت بحال أفضل من السابق، إذ استطيع الحركة ومغادرة السرير، بعد أن كنت غير قادرة حتى على السجود في صلاتي.. ادعو لي ربنا يتمم شفائي على خير، واحتفل مع كل مَن تعافوا من السرطان.



آخر أعمال الفنانة سيمون



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة سيمون أغنية اتغير عشاني، وتأتي الأغنية ضمن أحداث فيلم بدلة وفستان.



كلمات اغنية اتغير عشاني

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي: اتغير عشاني لو تقدر وأنا عشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبهها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو اتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر.