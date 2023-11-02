عقب الهجوم البري.. نجوم الفن يرفعون شارة الحداد ويطالبون المجتمع الدولي بالتدخل لنصرة غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - حظت أحداث غزة باهتمام كبير من شتى بقاع العالم، حيث يستمر الكيان الصهيوني المتحرش في فرض جرائمه الوحشية، والتي يمارسها ضد أشخاص أبرياء وأطفال ونساء وشيوخ، واستخدام أسلحة محرمة دوليا من أجل الفزع،وقطع النت والماء والكهرباء.



ما سبق دفع عدد كبير من المشاهير رافعين شعار الغضب ومطالبين التحرك السريع لوقف الإبادة الجماعية والمطالبة بالدعاء لهم من أجل انتهاء هذه المجزرة الإنسانية، ومن أبرز النجوم يسرا وروجينا وهاجر أحمد ومحمد عز ومصطفى شكري وغيرهم.



وببرز دوت الخليج الفني تقرير عن أبرز تعليقات الجمهور على حادث غزة

حرصت النجمة الكبيرة يسرا على دعم أهل غزة حيث اكتفت بوضع صور مجازر الحرب مرفقة بآية قرانية، وذالك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بتعليقا قالت فيه:"ليس لها من دون الله كاشفة".

وأضافت:" ربنا يصبركم وينجيكم".



وفورا من مشاركتها المنشور لم تتوقف تعليقات النجوم وجمهور التواصل الاجتماعي من كتابة تعليقات وكلمات حزينة مؤثرة طالبين من الله عز وجل أن يزول هذا البلاء عن الأمة الإسلامية وعلى جميع الشعوب.



محمد عز: انقطع اتصال الأرض لكن اتصال السماء لا ينقطع



وحرص الفنان محمد عز على مطالبة جمهوره بالدعاء لأهل غزة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وارفق بتعليقا قال فيه:" انقطع اتصال الأرض لكن اتصال السماء لا ينقطع اللهم ألطف بهم".



وأضاف: "حسبي الله ونعم الوكيل اللهم انت نصيرهم الطف بهم".



وفورا من مشاركته المنشور لم تتوقف تعليقات النجوم وجمهور التواصل الاجتماعي من كتابة تعليقات وكلمات حزينة مؤثرة طالبين من الله عز وجل أن يزول هذا البلاء عن الأمة الإسلامية وعلى جميع الشعوب.

عبير صبري تستمر في دعم أهل غزة



تستمر الفنانة عبير صبري في دعم اهل غزة، وذلك مشاركتها بمنشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالمنشور تعليقا قالت فيه: "أبلغوا العالم بأن هناك بقعة على هذه الأرض تباد بعدما سلبت حريتها... خسرنا سبل التواصل معهم وهم الآن على تواصل مع رب السماء لن يناموا الليلة... ولن ننام نحن أيضًا".

روجينا تطالب بهذا الشئ

وتستمر الفنانة روجينا في دعم اهل غزة، وذلك مشاركتها بمنشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالمنشور تعليقا قالت فيه: "أبلغوا العالم بأن هناك بقعة على هذه الأرض تباد بعدما سلبت حريتها... خسرنا سبل التواصل معهم وهم الآن على تواصل مع رب السماء لن يناموا الليلة... ولن ننام نحن أيضا.



وفورا من مشاركتها المنشور لم يتوقف تعليقات النجوم وجمهور التواصل الاجتماعي من كتابة تعليقات وكلمات حزينة مؤثرة طالبين من الله عز وجل أن يزول هذا البلاء عن الأمة الإسلامية وعلى جميع الشعوب.



هاجر أحمد ورسالة نارية للكيان الصهيوني



بكل شجاعة وقوة، واجهت الفنانة هاجر أحمد اندلاع أهل غزة مع الكيان الصهيوني المتحرش وذلك عبرت عن رأيها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بتعليقا قالت فيه:" المجتمع الدولي كذبة، حقوق الإنسان كذبة، مذكرة جنيف كذبة، الأمم المتحدة كذبة".

وأضافت: "غزة تتعرض لهجوم هو الأعنف منذ بداية الحرب من كلاب احتلال الصهيوني وانقطاع النت والتليفونات والتواصل معاهم نهائيا لإبادتهم بهدوء بعيد عن ضجيج الإعلام".



وتابعت: "والكل يشاهد ولا يتجرأ على التدخل ولا يجرؤ على قول الحق".



وقالت: “سيشهد التاريخ ان ٢ مليار مسلم على وجه الأرض لم يسعفوا أطفال غزة لم يسعفوا الأبرياء قتلناهم بدم بارد، غزة يا بلد العزة لك الله ولا ليكي غيره”.



وفورا من مشاركتها المنشور لم يتوقف تعليقات النجوم وجمهور التواصل الاجتماعي من كتابة تعليقات وكلمات حزينة مؤثرة طالبين من الله عز وجل أن يزول هذا البلاء عن الأمة الإسلامية وعلى جميع الشعوب.

الملحن مصطفى شكري يساند أهل غزة بهذه الطريقة



تختلف طريقة المساعدة من شخص لآخر فهناك أشخاص يدعمون عن طريق الاغاني وهناك عن طريق البوستات وهناك عن طريق الدعم المادي فمهما اختلفت أسلوبنا، فالرحمة والإنسانية تجمعنا والقضية واحدة



وحرص الملحن والشاعر والمطرب مصطفى شكري على دعم القضية الفلسطينية، حيث شارك "شكري" جمهوره بمقطع من أغنيته الجديدة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالفيديو تعليق قال فيه:" بقدم بصوتي النسخة دي من الأغنية لكل لأهلنا في اخواننا بفلسطين ربنا يفك الكرب".



وفورا من مشاركة المنشور لم يتوقف تعليقات النجوم وجمهور التواصل الاجتماعي من كتابة تعليقات وكلمات حزينة مؤثرة طالبين من الله عز وجل أن يزول هذا البلاء عن الأمة الإسلامية وعلى جميع الشعوب