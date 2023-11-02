انت الان تتابع خبر ليه تزوجتي من نور الشريف في السر؟!.. درة تنهار وتحسم الأمر وتفاجئ الجميع بقصة حرمان بوسي لها من الميراث! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعادت صفحات فنية الحديث عن خبر زواج الفنانة التونسية درة من الفنان الراحل نور الشريف في السر، حيث أثير الكثير من الجدل بشأن هذا الأمر.

في حقيقة الأمر انها مجرد شائعة تعرضت لها النجمة التونسية درة وكانت قد ردت على هذا الأمر من خلال لقاء تلفزيوني سابق.

الشائعة لم تتوقف عند هذا الحد، بل قيل أن الفنانة بوسي حرمتها من ميراثها من ثروة النجم الراحل، واتفقا على إبقاء زواجها منه أمراً سرياً.

وكشفت الفنانة التونسية درة زروق، عن حقيقة الشائعات بشأن زواجها من الفنان الراحل نورالشريف قبل وفاته بسنوات قليلة، ورفضه طلاقها بعد عودته لبوسي واتفاقهما على إبقاء زواجهما سراً.

ونفت درة الشائعة قائلةً: "مروّجو الشائعات الكاذبة على "فايسبوك" وكل من ينشرها ويعلّق عليها اتقوا الله وكفاية تشويهاً للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة... شيء سخيف فعلاً".

كما نفت درة في تصريحات صحافية علاقتها بالفنان الراحل نور الشريف، قائلةً: "كلام سخيف لا أعرف من يقف خلفه، الموضوع لا يتعدّى شائعات انتشرت على صفحات مدفوعة على فايسبوك، ولا أساس له من الصحة".

وسخرت درة، من شائعات زواجها في منشور آخر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" قائلة: "أنا متزوجة من رشدي أباظة"، مُرفقة الكلام بتعبير ساخر.