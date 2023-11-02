انت الأن تتابع خبر قضية نسرين طافش.. تواجه حكم بالحبس 3 سنوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بإصدار أمس الأربعاء قرار جديد خاص بمحاكمة الفنانة السورية نسرين طافش في القضية التي حملت رقم 1636 لسنة 2023، ويريد جميع محبيها ومتابعيها معرفة السبب في التهم التي تم توجيهها لها.

تهمة نسرين طافش

وحرصت المحكمة بإصدار قرار حول تأجيل القضية التي صدر فيها حكم غيابي بالحبس لمدة ثلاث سنوات على الفنانة نسرين طافش لجلسة 5 نوفمبر، وذلك ليتم استدعاء المتهمة لاستكتاب أمام هيئة المحكمة.

وأما عن النيابة العامة في دائرة الشيخ زايد وجهت في وقت سابق العديد من التهم إلى نسرين بأنها أصدرت شيك بنكي بسوء نية إلى صالح المجني عليها نشوى صفاء الدين في 30 يناير 2023 وهو جاء بمبلغ وصل إلى 4 ملايين جنيه، وتعد من أكثر الأشياء الذي يريد أن يعرفها جميع المتابعين في الوقت الحالي، وهي من أكثر الشخصيات الذي يريد أن يتابعها الجميع.

تفاصيل قضية نسرين طافش

وأكدت المحكمة أنها تنظر في الأوراق والمحضر الذي يوجد لديها، وأيضاً كل الاستدلالات الخاصة بقيام المتهمة بإصدار الشيك الذي جاء بتاريخ 30 من يناير من العام الجاري، وذلك جاء لصالح المجني عليها بجميع المبلغ التي تمت الإشارة لها، وظهر أنه لا يوجد لديها أي رصيد في البنك قابل للسحب، والمتهمة تعرف كل ذلك.

[نسرين طافش]

نسرين طافش

وجاء رأي تقدم به دفاع المجني عليها وهو ايد فيه سنداً لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بنفس التاريخ يشمل أمراً من المتهمة للبنك بأن يدافع عنها، وفيه توقيع المتهمة وصورة ضوئية من رفض البنك للشيك بسبب عدم كفاية الرصيد، وقضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة بشكل مؤقت.