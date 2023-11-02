نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفقة والده.. أحدث ظهور للفنان رامي صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان رامي صبري، متابعيه، صورة جديدة، له برفقة والده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

منشور رامي صبري

وظهر الفنان رامي صبري في الصورة برفقة والده، وعبر عن حبه الشديد له، حيث علق على الصورة قائلًا:" أبويا حبيبي الغالي".

رامي صبري يؤجل حفلاته تضامنًا مع فلسطين

وكشف الفنان رامي صبري مؤخرًا عن تأجيله لجميع حفلاته حول العالم عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني بعد قصفهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كتب رامي صبري قائلًا: تم تأجيل جميع حفلاتي خارج وداخل مصر حدادًا على شهدائنا في فلسطين الغالية".

ما هي آخر أعمال رامي صبري؟

وطرح النجم رامى صبري مؤخرًا أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "كعبك عيلي"، على تطبيق الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبري، وتوزيع جلال حمداوي.





كلمات أغنية كعبك عيلي لـ رامي صبري

سألوني.. حبيبي ياما سألوني

في أحلى مِنك ف عيوني؟

سألوني.. حبيبي ياما سألوني

في أحلى مِنك ف عيوني؟

أنا قُلت لا لا لا لا

طبعًا مفيش أحلى

مالقتش ف الدنيا

حد ف جمالك ده

انت كعبك علي

جامِد وأكدتلي

حظي جه من السما

يوم ما قربتلي

من يومى.. ب أحِبك من يومي

وأنت اللى بِتحليلى يومي

في حد وإنت معاه

تنسىّ الحياه وياه

قصدي عليك إنت

مالقتشي زيك لا

إنت كعبك علي

جامد وأكدتلي

حظي جه من السما

يوم قربتلى

أغاني طرحها الفنان رامي صبري مؤخرًا

وطرح رامى صبرى مؤخرًا أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيينأحمد خليل وكريم شيندى فى توزيع الأغنية.

ومؤخرًا طرح النجم رامى صبري آخر أغنياته على موقع الفيديوهات يوتيوب من ألبومه "معايا هتبدع" حملت اسم "حبينا" من كلمات تامرحسين وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، كما أطلق أغنية "يمكن خير".

وطرح النجم رامي صبري أيضًا أغنية بعنوان "يمكن خير" التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.