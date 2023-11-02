نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق طريف من مصطفى بسيط على ما يحدث في غزة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - سخر الفنان مصطفى بسيط لما يفعله الكيان الصهيوني المحتل في الأراضي الفلسطينية، وعبر عن مدى غضبه لهذا الكيان، حيث شارك جمهوره بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "أنستجرام"، وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه:" يارب أنا كل اللي طالبه من الدنيا قنبلتين نووي أنا عارف هعمل بيهم إيه، لك يوم يا ظالم".

وفورا من مشاركة المنشور المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور.

آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط السينمائية



يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط فيلم" بعد الشر "، والذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو بطولة علي ربيع وميرنا نور الدين ورنا رئيس وأوس أوس وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل، ويعد الفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، واخراج أحمد عبد الوهاب.



أحداث فيلم "بعد الشر"



يدور العمل حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش.

ما هي آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط الدرامية؟

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط مسلسل "الكبير أوي 6"، وهو بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، تأليف محمد عز الدين، إخراج أحمد الجندي.