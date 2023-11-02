نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصل لـ300جنيهًا.. تعرف على أسعار تذاكر حلقة خالد النبوي مع الإعلامي محمود سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم خالد النبوي، لتسجيل حلقة جديدة ضمن ضيوف حلقات الموسم الثاني من برنامج Sold Out، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، حيث تصور الحلقة يوم 9 نوفمبر المقبل بحضور الجمهور في مسرح معهد الموسيقى العربية، وتعرض عبر شاشة قناة CBC قريبًا.

أسعار تذاكر حلقة خالد النبوي

طرحت الشركة المنظمة، أسعار تذاكر حلقة الفنان خالد النبوي، وتنوعت التذاكر للجمهور على 2 فئة وجاءت الأسعار كالتالي:الفئة الأولى Platinum بمبلغ 300 جنيهًا، الفئة الثانية Gold بمبلغ 200 جنيهًا.

تعرف علي شروط دخول الحلقة

غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة، تحفظ الكاميرات والموبيلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض، الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.



أعمال خالد النبوي الفترة المقبلة

ينتظر خالد النبوي عرض فيلم أهل الكهف، في السينمات خلال الفترة المقبلة، وضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: غادة عادل، ريم مصطفى، محمد فراج، بسنت شوقي، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

ما هي آخر أعمال خالد النبوي؟

مسلسل رسالة الإمام والعمل تناول أخر 6 سنوات قضاها الإمام الشافعي في مصر، وشارك في العمل مجموعة من الفنانين أبرزهم: وضم العمل كلًا من: أروى جودة، جيهان خليل، أحمد غزي، فرح بسيسو، حمزة العيلي، نضال الشافعي، خالد أنور، وهو من إخراج الليث حجو، وأشرف على كتابة السيناريو المؤلف محمد هشام عبيه.