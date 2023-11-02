تعرف على تفاصيل الحفل الخامس لويجز بأمريكا

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم ويجز، لإحياء خامس حفلات جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، في فلوريدا، اليوم الخميس 2 نوفمبر المقبل، وذلك بعد إحيائه حفله الأول في تورنتو، والثاني في مونتريال، وحفله الثالث نيويورك، أما حفله الرابع أحياه يوم الثلاثاء 31 أكتوبر في واشنطن.

تفاصيل تبرع ويجز بأرباح حفلاته دعما لفلسطين

وكان المطرب ويجز، قد أعلن عن جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والتبرع بجزء من أرباح الجولة لدعم فلسطين، حيث علق على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلًا: "بينما تنفطر قلوبنا على أخواننا في غزة والعنف المستمر".

وتابع ويجز: "نعتقد أنه من الضروري استخدام منبرنا وصوتنا للوقوف تضامنًا مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية، ولقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتي تحملوها لسنوات".

وأضاف ويجز: "وفي إطار سعينا لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني وكل المدنيين فى غزة والضفة الغربية، سيتم التبرع بجزء من أرباح جولتنا القادمة لجهود الإغاثة ورفع المعاناة عنهم، نريد أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة والوعى".



وحرص المغني ويجز على دعم القضية الفلسطينية من خلال حفله المقام بكندا، وذلك ضمن فعاليات حفلاته خارج مصر الفترة الحالية مؤكدًا أنهم كانوا سيقدموا على خطوة إلغاء تلك الحفلات إلا أنهم فضلوا استغلالها لصالح غزة بالتنويه لها وما يحصل على الأرض واستغلال الحفلات لدعمهم سواء عبر التبرع لأهالينا في غزة أو بالحديث حول القضية الفلسطينية.

تفاصيل مشاركة ويجز في وقفة أمريكا

وشارك "ويجز"، في وقفة بأمريكا، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، الذى يتعرض لحصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونشر مطرب الراب ويجز فيديو للوقفة الاحتجاجية على صفحته عبر موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام".