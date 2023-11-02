نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الشاعر محمد القصاص مؤلف أغنية "علي الضحكاية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا صباح اليوم، الشاعر الغنائي محمد القصاص، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض، أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين عن ذلك الخبر،من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

نعي جمعية المؤلفين والملحنين للشاعر محمد القصاص

كتبت جمعية المؤلفين والملحنين منشورًا، قالت فيه:" توفي إلى رحمة الله الشاعر الكبير محمد القصاص عضو الجمعية، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين، بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بأفضل قبول ويسكنه فسيح جناته".

أعمال الشاعر محمد القصاص

وكان الشاعر محمد القصاص، قد قدم أغاني عديدة طوال مشواره الفني، منها أغنية "علي الضحكاية"، التي قدمها النجم هاني شاكر، والذي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، كما تعاون مع المطرب أحمد منيب في أغنية «مفيناش من خوف»، وكتب لوراغب علامة أغنية «اه يا ليل»، وتعاون مع هشام عباس في أغنية«من طفولتي»، وتعاون أيضًا مع النجم علي الحجار في أغنية «ماليش في البعد»، ومع حميد الشاعري في أغنية «حني يا غربة».