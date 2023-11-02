في ذكرى ميلاده.. ما لا تعرفه عن حسن كامى

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان حسن كامي الذي ولد في مثل هذا اليوم وهو ممثل ومطرب أوبرالي مصري، من مواليد عام 1936، تنتمي أصوله إلى أسرة محمد علي، درس بمدارس الجيزويت، ثم حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ودرس بمعهد الكونسرفتوار، باﻹضافة إلى الدراسات العليا من إيطاليا.

بداية حسن كامي

بدأ حسن كامي حياته العملية في دار أوبرا القاهرة منذ 1963، وبجانب عمله في اﻷوبرا، عمل في موظف حجز بإحدى الشركات السياحية، ومدير محطة طيران في مطار القاهرة، ومديرًا وممثلًا للخطوط الجوية التونسية، ووكيل عام الخطوط الجوية اﻷمريكية والخطوط التايلاندية والخطوط القرصية اﻹسكندنافية.

أبرز أعمال حسن كامي في الأوبرا

قام حسن كامى بدور البطولة في أوبرا عايدة على مسارح الأوبرا في الاتحاد السوفيتي عام 1974 ليكون بذلك أول مصري يقوم ببطولة أوبرا عايدة، وشارك في بطولة 270 أوبرا على مدار مسيرته المهنية.

سر اكتشاف حسن كامي وابرز أعماله الفنية

دخل حسن كامي المسرح بعد أن اكتشفه الفنان محمد نوح ليعمل في مسرحية " انقلاب" و"دلع الهوانم" و"لا مؤاخذة يا منعم" ثم عمل بالتلفزيون في المسلسلات: "أنا وأنت وبابا في المشمش" و"البنات" و"قشتمر"، حيث تولى منذ أعوام قبل وفاته منصب مدير الأوبرا.

أبرز أعماله الدرامية



شارك حسن كامي في عدة اعمال درامية منها:" الخواجة عبد القادر، العراف، دكتور أمراض نسا، أدهم وزيدان والثلاث بنات، أغتيال شمس، مملكة الجبل، الجماعة، المصراوية، الملك فاروق، آن الأوان، البنات، أميرة في عابدين، قاسم أمين، بوابة الحلواني، هوانم جاردن سيتي، رأفت الهجان ".

أبرز أعماله السينمائية

كما شارك حسن كامي في عدة افلام، ابرزها:" سمع هس، يا مهلبية يا، زكي شان، كريستال، ناصر ٥٦، صايع بحر، اسكندرية نيويورك، حسن طيارة، بوبوس".

أبرز الفوازير

كما شارك في عدة فوازير منها:" احنا فين"

ما لا تعرفه عن حسن كامي

أجاد الفنان حسن كامي التحدث بثلاث لغات مختلفة، كما كان يمتلك ويدير مكتبة تبيع الكتب القديمة في وسط البلد في القاهرة بعنوان "المستشرق".

ورُزق حسن كامي بابن وحيد يدعى "شريف" والذي توفي في حادث سقوط سيارته في ممر مائي.

وفاة حسن كامى

وتوفى حسن كامي في يوم 14 شهر ديسمبر عام 2018 عن عمر يناهز 82 عام.