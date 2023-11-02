انت الان تتابع خبر الفنان محمد رمضان يكشف عن الشخصية التي سيقدمها في عمله المقبل ويفاجئ الجميع!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنان محمد رمضان عن الشخصية التي سيقدمها في عمله القادم وهي شخصية أبو عبيدة، قائد كتائب القسام.

وجاء ذلك كرد منه على إسرائيل التي طالبت الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعماله وأغانيه، وذلك بسبب الفيديو الذي شاركه وحث فيه إلى وحدة الجيوش للدفاع عن غزة.

وقال: "القناة العاشرة الإسرائيلية بطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي لأني عملت فيديو بيحث العرب على الاتحاد والدفاع عن أخوتنا ونسائنا ودمنا في غزة وبتقولهم ما تشوفوش مسلسلاته وأغانيه تاني علشان ده راجل بيدافع عن أخواته في فلسطين".

وتابع: "وبقول لهم أن ده أقل واجب تجاه أخواته والواجب التاني اللي هعمله علشانكم أنتم يا إسرائيل أني هقدم شخصية ابو عبيدة في مسلسلي القادم".

وكان محمد رمضان قال في الفيديو الذي دعا به إلى وحدة الجيوش: "صوتنا يوصل لمين بره؟ إحنا عايزين مين بره يدافع عننا؟ ده قمة الجبن وعدم الرجولة عشان نقول عايزين نكتب بالإنجليزي عشان يعرفوا بره إننا بننضرب، مين هيدافع عن عربي زيي وزيك، ما نقول كلام عاقل؟".