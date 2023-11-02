انت الان تتابع خبر تفاصيل نارية تكشف اليوم... هذا مافعله "كاظم الساهر" مع فتاة مراهقة عراقية واثار ضجة كبيرة في العراق.. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنان العراقي كاظم الساهر، عن كواليس طفولته القاسية التي عاشها في قبل سنوات طويلة في منزل والده، والصعوبات التي عاشتها والدته معللا أنه ربما تكون هذه الأسباب كانت الدافع وراء اهتمامه بقضايا المرأة، فضلا عن حديثه حول إنقاذ فتاة مراهقة من الزواج بكهل كبير.

.أوضح كاظم الساهر أن المرأة هي الملكة، مشيرا إلى أنها أصبحت تتولى مقاليد الكثير من الأمور القيادية في حياتنا الحديثة، مشيرا إلى أنه غنى أكثر من 400 أغنية غزلا بها.

وعن طفولته القاسية تحدث كاظم الساهر أنه كان يقطن بمنزل مساحته لا تتخطى الـ60 أو الـ70 متراً، ولم يكن المنزل مكيفاً في وقت كانت تصل فيه درجة الحرارة إلى خمسين درجة مئوية، وأحياناً كانت تتعطل المروحة الصغيرة في هذه الأجواء.أظهر كاظم الساهر برا كبيرا لوالديه، حيث أبدى تعاطفه مع والدته التي كانت تضطر لدخول المطبخ للطهي في هذه الحرارة الصعبة والذي لم يكن يحتوي على نافذة، بينما كان بارا بوالده هو وشقيقه بطريقة مميزة.

أكد في لقائه الحصري على قناة DW إن والده كان يكد ويتعب خارج المنزل، فلما كان يعود متعبا كان القيصر وشقيقه يمسكان بصحن فارغ ويقومان بالتهوية عليه حتى لا يشعر بقسوة الحرارة.وأوضح كاظم الساهر تعاطفه مع والدته قائلا: “كانت هذه الطفولة واللحظات القاسية مدمرتني، وعلشان كده صرت أخذها معي من أول ما بدأت غناء، هي صاحبة الفضل عليّ ربتني بطريقة فيها عزة نفس وقوة تحمل”.

وعن تعاطفه مع قضايا المرأة أتى القيصر على ذكر حادثة تخص فتاة مراهقة كانت تبلغ من العمر 14 عاما، حين أراد أهلها أن يزوجوها من رجل ستيني رغما عنها، شاهد صورها وفيديوهاتها وأسرلها رأساً إلى رئيس الوزراء العراقي لينقذها.وقال كاظم الساهر إن الفتاة كانت تتوسل لوالدها في الفيديو ألا يزوجها لأنها متفوقة دراسيا وتريد استكمال خط سيرها في الدراسة، ولكن والدها رد عليها قائلا “وشو بتعمل الدراسة بابا”.

تحدث كاظم الساهر عن ألبومه الجديد المنتظر، مؤكدا أن إطلاق الأغاني لم يعد سهلا كما كان في الماضي، حيث كان يتم التسجيل والنشر عبر الأقراص المضغوطة أو شرائط الكاسيت، ولكن أصبح للأمر تعقيدات كبيرة تحددها شركات الإنتاج.وقال القيصر إن ألبومه الجديد استغرق منه جهدا حتى يخرج بشكل لائق بجمهوره الذي وصفه بأنه عائلة وليس جمهورا “الجمهور عائلتي لم يعد يمشي عليه أي شيء، فهو يقارن الجديد بالقديم دائما، ولذلك حرصت على التجديد”.

وكشف كاظم الساهر عن كل ات أغنية جديدة بألبومه الذي حدد موعد طرحه قبل نهاية العام الجاري، وهي أغنية يا وفية ودندن كلماتها قائلا: “الله يعلم يا وفية.. كم ضاقت الدنيا عليّ.. لمّا أضعتك من يديّ.. عمري اعذريني، سامحيني، سيذوب قلبي من حنيني.. الله يعلم الله يعلم يا وفية”.