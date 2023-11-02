انت الأن تتابع خبر هذه الطفله أصبحت أشهر فنانة مصرية تزوجت 3 مرات أحدهم غير ديانته ليتزوجها.. خمنوا من هي؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت صفحات فنية صورة لطفلة صغيرة محجبة، تبين للجمهور لاحقا انها أصبحت فنانة شهيرة للغاية واثارت الجدل بزيجاتها.

انها الفنانة فاتن حمامة أثناء طفولتها والتي أدت فيها أول دور لها في فيلم "يوم سعيد"، والذي تم إنتاجه في عام 1940.

وتعد فاتن حمامة واحدة من أهم نجمات العالم العربي وإحدى أهم علامات السينما العربية عامة والمصرية خاصة.

ولدت عام 1931 في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ودرست في معهد التمثيل، وتخرجت منه عام 1947.

بدأت فاتن حمامة أعمالها السينمائية في عمر 7 سنوات في فيلم “يوم سعيد” مع الفنان الكبير محمد عبد الوهاب وخلال مشوارها قامت ببطولة العديد من الأفلام والمسلسلات وعملت أمام معظم النجوم المصريين والمخرجين وكان آخر أعمالها مسلسل وجه القمر عام 2000.

وتزوجت فاتن حمامة ثلاث مرات، كان الأول في عام 1947 حيث تزوجت من المخرج عز الدين ذو الفقار أثناء تصوير فيلم أبو زيد الهلالي (1947).

وتزوجت عام 1955 من الفنان عمر الشريف، الذي دخل الاسلام من أجل الزواج بها، وكانت سعيدة مع الشريف وكانت تعيش في حلم لا تريده أن ينتهي، ولكن الشائعات من جهة وكونها وعلى لسانها كانت «شديدة الغيرة عليه» مما أدى إلى استحالة استمرار الزواج.

وبعد انفصالها عن عمر الشريف بعام واحد فقط، تزوجت من طبيب الأشعة الدكتور محمد عبد الوهاب عام 1975، وظلت تعيش معه في هدوء حتى وفاتها.