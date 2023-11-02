رانيا منصور للفجر الفني: شخصية نيفين ليست شريرة والحب من طرف واحد تعلق

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة رانيا منصور في أحدث أعمالها الدرامية حكاية عيشها بفرحة والذي يعرض حاليًا عبر شاشة قناة ON والذي حققت نجاحًا كبيرًا بدور نيفين الذي تجسده في أحداث المسلسل، وكان للفجر الفني لقاء خاص معها.

نيفين

من رشحك لدور نيفين في حكاية عيشها بفرحة؟



اللي رشحني لدور نيفين أستاذ عمرو محمود ياسين المؤلف

ما الذي جذبك للدور؟

اللي جذبني للدور أن هي شخصية واقعية وشوفنا الشخص ده قبل كده الشخصية الغيورة اللي بتحب أو ي واحد ومعندهاش استعداد تشوفه مع حد تاني غيرها دي شخصية موجودة حوالينا شوفناها وحبين أن أنا أقدم الشخصية دي

حديثنا عن كواليس العمل كيف كانت وعن تعاونك مع طاقم العمل؟



كواليس العمل لطيفة جدًا جدًا بصراحة أنا مبسوطة بالشغل مع كل الناس اللي في المسلسل هبة مجدي، هاني عادل وكل الناس اللي بتشتغل في المسلسل حقيقي مبسوطة معاهم جدًا وطبعا المخرج أستاذ البير مكرم واستاذ عمرو محمود ياسين.

ماهو أكثر مشهد واجهتي صعوبة فيه؟



الصعوبة اللي في المسلسل ده هو الوقت الضيق إحنا تقريبا بنصور على الهوا فالوقت ضيق جدًا جدًا وبنصور ساعات طويلة فهي دي اكتر حاجة صعبة في المسلسل

ماهو أكثر مشهد أثر فيكي بشكل نفسي؟



أكتر مشهد أثر فيا أنا أديته وهي بتقوله هو أنت مابتحترمش مشاعري وانت ليه مبتحاولش تحترم ليه أن أنا لسه بحبك المشهد ده هو اثر فيا جدًا وأنا بقوله.

هل يوجد تشابه بين رانيا منصور وشخصية نيفين في عيشها بفرحة؟



لا مفيش تشابه بصراحة بيني وبين نيفين خالص الا لو مثلا يكون شخص غيور بس لا مش الغيرة الفظيعة دي مش تصرفات نيفين يعني لا مش شبهي خالص الصراحة.

ما رأيك في نوعية الشخصيات مثل نيفين في المسلسل؟



الشخصيات اللي زي نيفين هي مش شخص شرير بالعكس هي شخص طيب بس أكيد التصرفات اللي بتعملها أو مشاعرها الزيادة ناحية هادي أكيد مش صح أن واحدة تحب واحد وهو معترف بإنه هو خلاص مبقاش يحبها وإن هما خلاص سابوا بعض وحابب ان هما يتعاملوا كصحاب وهي طول الوقت مصممة إحنا لازم نرجع تاني، ولا أكيد طبعا مش صح خالص أن حد يعمل كده، العلاقة بالذات علاقة بين طرفين فلو حد فيهم مش موافق على العلاقة بيبقى مش صح أن الطرف التاني يبقى مصمم العلاقة دي تكمل.

في سياق دورك كيف ترين الحب من طرف واحد؟



هو فكرة أن حد يحب حد الحب ربنا جعلنا نحب الناس حب غير مشروط والفكرة ان عشان اتنين يكونوا في علاقة هو ده الفرق يعني أنا ممكن احب أي حد احب الناس احب اهلي احب شخص بس عشان انا اكون طالبة من شخص أن هو وانا نبقا مع بعض في علاقة لازم تبقى الرغبة متبادلة ولازم يكون المشاعر متبادلة علشان العلاقة دي تكمل أو متكملش لكن إنه حد يبقى بيضغط حد بدافع إنه بيحبه عشان يبقى معاه في علاقة أنا بشوف ان ده مش حب الصراحة بشوف ان ده ممكن يكون تعلق اكتر من ان هو حب ان أنا متعلقة ابقى مع الشخص ده أو إنه يبقى موجود في حياتي دي حاجة مش صح أن حد يبني عليها علاقة ومش صح أن حد يجبر حد يعمل حاجة مش مختار إنه هو يعملها.

ماهي نصيحتك للفتيات التي تقع في حب من طرف؟



إنه مش صح ومش بشوف ان ده حب أنا بشوف ان ده تعلق ومش صح أن الواحد يتعلق بحاجة مش ليه في الأول وفي الاخر العلاقة دي بتبقى بين طرفين فلو حد عايز حاجة والتاني مش عايز نفس الحاجة في نفس الوقت متبقاش علاقة صح يبقى ده وهم وسراب ده حاجة غير أنه ارتباط وحب واعتقد ان الشخص اللي بيعمل ده غلطان 100 % في نفس الوقت ممكن يرتبط بحد تاني يبقى عنده نفس الرغبة دي ويقدروا يكونوا علاقة كويسة وناجحة.

من الحب ماقتل.. ما رأيك في تلك المقولة ومدى ايمانك بيها؟



أه طبعا أكيد وبنسمع عن حكايات زي دي كتير ان ممكن حد يأذي نفسه أو ممكن حد يأذي الطرف التاني عشان الموضوع بيبقى تعلق كبير جدا ومبيبقاش حب حقيقي فعلا بيبقى حد بس متعلق بفكرة ان حد تاني موجود في حياته فممكن لو حس إنه بيخسر ده ومش عارف يحقق الفكرة دي أه طبعا ممكن يعمل في نفسه حاجة وممكن يعمل في الطرف التاني حاجة وسمعنا حكايات كتير عن بنات كانوا حد بيحبهم واتأذوا بسبب الموضوع ده فأكيد طبعا دي حاجة موجودة.

ماهي الرسالة التي تحبين توجهيها للفتيات زي نيفين؟



بشوف ان ده مش حب ده تعلق ومش صح أن هي تبقى حاطة نفسها في الحتة دي لان صعب ان حد يجبر حد أو طرف تاني على حاجة مش عايز يعملها وفي الاخر هتلاقي نفسها هي الخسرانة، خسرانة نفسها وخسرانة وقتها واعصابها وخسرانة كل حاجة وفي الاخر هتبقى نتيجة مش كويسة، يا هتاخد قرارات مش صح لنفسها يا تخرج من العلاقة دي متدمرة، هتضيع وقت هتضيع عمر هتضيع مشاعر ومجهود، ما دام إنه هي في علاقة وطرف تاني مش بيبادلها ومش موافق وجوده في العلاقة دي فاعتقد إنه حياتها مش صح خالص.

من وجهة نظرك ما الرسالة التي توصلها شخصية نيفين من المسلسل؟



إن مهما كان الشخص بيحب حد وبيحاول يحلق عليه من كل حتة ويمنع إنه يبقى في علاقة تانية ويحاول إنه يديله مشاعر والطرف التاني مش موافق ومش بيبادله نفس المشاعر دي في الآخر هيبقى هو الخسران فده مش صح أحسن حل إن هي تبعد إن هي تصون كرامتها تقدر نفسها تحب نفسها وتحس إن هي حد تاني ممكن يبادلها نفس المشاعر

كيف تتعاملين إذا تم وضعك في موقف حب من طرف واحد؟



لا أنا عمري مااتحطيت في الموقف ده أن أحب حد من طرف واحد متحطش خالص ومعتقدش ان أنا هتحط في الموقف ده لأن أنا عارفة ايه اللي ليا وايه اللي عليا وازاي العلاقات الناجحة ممكن تكمل أو متكملش أو إن الواحد يبقى لوحده أحسن مايبقى في علاقة مش ناجحة ومش هتكمل

ما النصيحة التي تحبين قولها للناس لكي تعيشها بفرحة؟



أنا بشوف إنه لا يكلف الله نفس الا وسعها ربنا اللي قالنا كده ما دام في حاجة حصلت لأي حد دي معناها إننا قدها ممكن تواجهيها إن إنتي ممكن تعدي الصعب ده، لإن ربنا كمان بيقول إن مع العسر يسر يعني مع العسر في نفس الوقت في يسر فلو الواحد بس فتح بصيرته شوية هيشوف اليسر اللي موجود مع العسر في نفس الوقت وفي نفس اللحظة فلو الإنسان ده اطلع على الحاجة الإيجابية ومركزش على الشيء السلبي اللي حاصله اي كان لإنه لا يكلف الله نفس الا وسعها هيقدر يشوف العسر اللي مع اليسر.

كيف ترين ردود الافعال عن الحكاية؟



ردود الافعال طبعًا حلوة جدًا والحكاية تريند على wathit والناس بتابعها كويس على ON وانا مبسوطة جدًا طبعًا ان الناس بتتفرج وبتابع وردود الافعال لطيفة.

وهي الحكاية بتتكلم عن حالة إنسانية فهنلاقي تعاطف الناس معاها، والحمد لله ردود افعال الناس حلوة، وفي بوست شوفته إن فيه فعلا شخصية بنت مساعدة إخراج وهي قاعدة على كرسي متحرك وهي حبت الإخراج ودرسته وده الشرف بتاعها وهي شافت إن المسلسل بيعبر عنها بشكل كويس والحمد لله هو المسلسل فعلا بيجسد قصة واقعية وحالة إنسانية جميلة.

مع أم ضد المسلسلات القصيرة؟



مع طبعا المسلسلات القصيرة جدًا لأن هي سهلة في التحضير وسهلة في التصوير يعني اسهل أكيد من المسلسل الطويل علينا إحنا كممثلين وعلى الإنتاج كمان إنه هو يعمل مسلسلات قصيرة وكمان المتفرج أعتقد أنه هو بيحب النوع ده من المسلسلات عشان بيبقى سهل كده إنه هو يتابعه مش بيضطر يقعد لعدد حلقات طويلة ويشوف المسلسل من اوله لاخره حتى لو فاتوا حلقات ممكن يقدر يرجع يتفرج على الحلقات اللي فاتته اكتر من إنه يبقى وراه حلقات كتيرة أوي فاتته مقدرش يتفرج عليها.

هل يوجد أعمال قادمة ليكي؟



بصور فيلم اسمه في السيستم بطولة أحمد الفيشاوي وطارق لطفي ونسرين طافش وبسنت شوقي وانا ضيفة شرف في الفيلم وعندي مسلسل بس لسه مبدأتش تصوير.