نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العالم ثقيلًا جدًا.. أمير المصري يعلق على ترشحه لجائزة أفضل دور عن فيلم In Camera في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان أمير المصري على اختيار منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية BIFA، للمنافسة على جائزة أفضل ممثل مساعد، عن فيلم In Camera، معبرًا عن سعادته في بيانٍ له.

قال أمير المصري في البيان: "تم ترشيحي لجائزة أفضل دور مساعد عن فيلم IN CAMERA من BIFA خبر سعيد ولكن ما يحدث في العالم يجعل إحساسي به ثقيلا جدًا".

وكان قد حصد الفنان الشاب أمير المصري بردود أفعال إيجابية عن دوره في فيلم In Camera، والذي عرض في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، بدورته الـ 57 ضمن مسابقة Proxima.

آراء النقاد بدور أمير المصري بفيلم In Camera

وصرح الناقد جاي لودج عن إعجابه بمستوى النص،وأن فيلم In Camera يضم كثير من الأفكار الجذابة، وبعضها يمنح مساحة من التنفس أكثر، ومن الخطوط الناجحة الرائع أمير المصري، الذي يظهر كشريك ثالث في المسكن مع عدن وبو، والذي حقق التوازن بين التباهي بالذات والثقة الزائدة مع حرصه وانتباهه، لكل التفاصيل في دور كونراد مصمم الأزياء المعتد بنفسه.

وعلقت الناقدة إيلينا لازيتش بأحد المواقع الأجنبية: "أمير المصري قدم دورًا مذهلا، على الرغم من أنه يقدم شخصية تقليدية في الفيلم، والذي يظهر بدور كونراد، كرفيق ثالث في السكن لأبطال الفيلم، والذي يعمل كمصمم الأزياء، فيستعرض الشخصية المصطنعة التي تهتم بطلب الطعام طوال الوقت، كأسلوب حياة، والتي ترمز لشئ ما أكثر من مجرد طعام، فهو يمثل كل شيء بطل القصة عدن لا يملكها وخاصة في علاقته مع صديقه الآخر في الغرفة".

أما الناقد بن نيكلسون، عبر عن إعجابه الشديد بأمير قائلًا: "أمير المصري ممتاز بدور كونراد الشخصية سلسة الكلام التي تعمل في مجال الموضة، الكاريزما السهلة والثراء الواضح الـذي يلقي بارتياح شديد في عالم عدن".

بسبب Faithless.. أمير المصري يغيب عن الماراثون الرمضاني



وكان قد أعتذر أمير المصري عن مشاركته في مسلسل "الحشاشين" والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024 بسبب انشغاله بتصوير مشاهده في المسلسل الأيرلندي Faithless الذي يتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والدرما، ويقدم أمير خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس.