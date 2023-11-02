بـ 4 أفلام سينمائية و مسلسل درامي.. أحمد الفيشاوي يعيش حالة من النشاط الفني

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أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان أحمد الفيشاوي حالة من النشاط الفني المكثف في الآونة الأخيرة، حيث يستعد لطرح خمسة أعمال فنية متنوعة بين الدراما والسينما، ليستكمل النجاح الذي بدأه هذا العام بفيلم "رهبة".

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن انتهاء تصوير فيلميه "عادل مش عادل" و "ورد وريحان"، وينتمي فيلم "عادل مش عادل" إلى نوعية الكوميدي، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض المصرية، و يظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

فيلم "عادل مش عادل"

ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" في نهاية شهر ديسمبر المقبل، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء، ويشارك الفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.

فيلم "ورد وريحان"

كما انتهى من فيلم "ورد ريحان" والتي تدور أحداثه في إطار تشويقي، مليء بالغموض من بطولة أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، عمرو عبدالعزيز،حسن بن منصور، أسما سليمان، من إخراج محمد نبيل صابر، سيناريو وحوار محمد أشرف.

فيلم "السيستم"

وفي سياق متصل كشف الفيشاوي عبر حسابه على "إنستجرام"، عن بدأ تصوير فيلمه الجديد "السيستم" وشارك محبيه بعض من صوره داخل كواليس العمل، ويضم العمل مجموعة من النجوم الفن بجانب أحمد الفيشاوي، أبرزهم: طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والعمل من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

فيلم "ولاد رزق 3"



واستكمالًا لنجاح ولاد رزق في موسميه الأول والثاني، بدأ أحمد الفيشاوي من تصوير مشاهده في فيلم "ولاد رزق 3" في أكتوبر الماضي، وذلك بعد عدة تأجيلات شهدها العمل لبدء تصوير العمل، والذي حقق نجاحًا هائلًا خلال الجزأين الأول والثاني منه، ويشارك الفيشاوي في البطولة عدد من النجوم وهم: عمرو يوسف وأحمد داود وأحمد عز، وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى.

بعد غياب دام 10 سنوات.. أحمد الفيشاوي يعود للدراما

أما على مستوى الدراما، فيستعد الفيشاوي لتصوير مشاهده بمسلسل "ثلاثة من كندا" للمخرج أحمد خيري، في يناير المقبل، بعد غيابه عن الأعمال الدرامية فيما يقرب من 10 سنوات، من خلال مسلسل "دون ذكر أسماء".



"ثلاثة من كندا" تدور أحداثه حول فرق الثقافات بين الدول العربية والأوروبية، ويناقش فكرة ضرورة الاهتمام بالفرص، يقوم ببطولته عدد من النجوم وهم:أحمد الفيشاوي، أحمد داود، أحمد حاتم، بالمشاركة مع السيناريست محمد عبدالغفار والمخرج أحمد خيري.

"رهبة" آخر أعمال أحمد الفيشاوي

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان فيلم "رهبة" والذي عُرض بالسينمات خلال الفترة الماضية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يعيش سيد رهبة في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم سرعان ما تتغير أحواله تمامًا رأسًا على عقب، وشاركه في البطولة عدد من نجوم الوسط الفني، وأبرزهم:" محمود البزاوي، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، سما إبراهيم، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ثراء جبيل، محمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس"، وهو من تأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.