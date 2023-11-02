انت الان تتابع خبر لن تصدقوا من هي الفنانه التي أحبها فريد الأطرش حد الجنون وعندما تقدم لها رفضت الزواج منه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الفنان فريد الأطرش دخل بعلاقات غرامية مع الكثيرمن الفتيات ولم نعرف عنهن إلا سامية جمال وأقوال أخرى عن الملكة ناريمان، ملكة مصر السابقة والزوجة الثانية للملك فاروق الأول، وليلى الجزائرية.

التقى بها الفنان فريد الأطرش في صالة ألعاب بباريس، وأقنعها بالقدوم معه، لكنها أحست بأنها ستفشل من اليوم الأول، فقد اعتقدت صعوبة مجاراة أسلوب الراقصة المصرية سامية جمال، وترددت كثيرًا لحظة توقيع العقود، إنها الفنانة ليلى الجزائرية.

اشتهرت من خلال الأعمال التي قدمتها مع الفنان الراحل فريد الأطرش، بعدما أحضرها إلى مصر للمرة الأولى لتشاركه أحد أفلامه السينمائية والتي أرادات أن تحل فيها مكان سامية جمال.

ولدت ليلى الجزائرية في 6 أغسطس عام 1927 في مدينة الشلف بالجزائر نشاءت ليلي وسط عائلة يرتبطون فيما بينهم بعلاقات مصاهرة مغلقة كان يتزوجوا أبناء عمومتهم ولما أراد أهلها تزويجها هربت إلى مدينة الجزائر العاصمة حيث كان يوجد أفراد من العائلة أقل تشدد وهناك بدأت نشاطها الفني على المسرح ثم سافرت للعمل في صالات باريس أكتشفها الموسيقار فريد الأطرش فأخذها بديل عن الراقصة سامية جمال بعد أن تركته فاراد أن ينافس سامية جمال بالراقصة ليلي الجزائرية .

نشأت وسط عائلة يرتبطون فيما بينهم بعلاقة مصاهرة مغلقة، فكانت النساء يتزوجن أبناء عمومتهن، ولما أراد أهلها تزويجها هربت إلى مدينة الجزائر العاصمة حيث كان يوجد أفراد من العائلة أقل تشددًا وهناك بدأت نشاطها الفني على المسرح ثم سافرت للعمل في صالات باريس.وكان يجب أن تحصل ليلى الجزائرية، على تأشيرة لمدة 3 أشهر، هي مدة تصوير فيلم “عايزة أتجوز”، ولكن الأشهر الثلاثة مرت والفيلم لم ينته بعد، واكتشفت بعد ذلك أثناء التصوير أن السلطات المصرية كلّفت شرطيًا بمراقبتها طيلة النهار بالاستوديو إلى أن تنتهي من عملها لاعتقادهم بأنها “جاسوسة”.

الفنان فريد الأطرش أكرمها واستضافها مع أسرته المكونة من شقيقه فؤاد وأخته غير الشقيقة ميمي في شقتهم بالزمالك، بل وكانت الفنانة الوحيدة التي زارت معه قريته الأصلية في جبل الدروز، حيث قابلت أفراد عائلته بمن فيهم والدته، وهو الأمر الذي لم يكن مع سامية جمال التي ارتبط معها بعلاقة عاطفية لسنوات طويلة.

وارتبط فريد الأطرش بها عاطفيًا، إلا أن هذه القصة لم تستمر سوى 6 سنوات بسبب ارتباطها بلاعب كرة مغربي تزوجته عام 1955 لمدة 57 عامًا واعتزلت الفن بعد ذلك، ولم يسفر التعاون الفني بين ليلى الجزائرية وفريد الأطرش سوى عن 3 أفلام فقط، وكان آخر ظهور لها وهي في عمر الـ93 عامًا.

ظهرت الراقصة ليلي الجزائرية بحفل تكريم لها أقيم في الجزائرية وتحدثت ليلي عن مشوارها الفني وزواجها من اللاعب المغربي وقد ظهرت ليلي في عمر ال 93 وقد تغيرت تماما .