ويجز عن المقاطعة: "فلوسك بتتبعت علشان تشارك في حرب غير عادلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل مطرب الراب ويجز دعمه لأهالي قطاع غزة ومساندتهم بعد الدمار الشامل الذي لحق بغزة بسبب الحرب التي شنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على أهالي فلسطين والتي أدى لاستشهاد الآلاف من الأطفال والمدنيين الأبرياء وقصف المساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس، وآخرها مجزرة مخيم جباليا والذي تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل نتج عنها استشهاد الآلاف.

ويجز: كل أشكال التعاطف مع الشعب الفلسطيني مش كفاية

وحرص الفنان ويجز عن الإفصاح عن رأيه عن حملات المقاطعة للمنتجات والمحلات التجارية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، معبرًا عن غضبه لما تشده الدولة الفلسطينية المحتلة، فقد كشف من خلال تصريحات تلفزيونية له، حيث قال: "أنا من أوائل المطبقين للمقاطعة، أنا عمري ما هأكل ولا هشرب أي شيء له علاقة بهذا الكيان، لأن في الأول والآخر أنا فلوسي اللي بنت الإمبراطورية دي، وفلوسك بتتبعت علشان تشارك في حرب غير عادلة وغير آدمية، كل أشكال التعاطف مع الشعب الفلسطيني مش كفاية".

"بتحارب الإرهاب طيب فين الإرهاب".. ويجز يسخر من أمريكا

وتابع ويجز حديثه: "بقت أمريكا بتحارب الإرهاب طيب فين الإرهاب؟ العيال اللي عندها 6 سنين وسنتين في الفيديوهات دي محدش بيتحرك، وبتكلمني عن المجتمع الدولي فين المجتمع المصري؟ أنا أصلا حياتي كبني آدم مصري دلوقتي مش نفس القيمة، أنا دلوقتي فهمت هي نفس العنصرية والطبقية والشكل اللي بيتبص لينا بيه أن دي شعوب تعبانة معندهاش القوة الكافية، يعني لو أنت معندكش حجم الجيش الإسرائيلي والأمريكاني متطلبش حقك.

واختتم ويجز حديثه عن المقاطعة قائلًأ: "الفلسطيني كان بيروح لبنان والطيارات الإسرائيلية كانت بتيجي تضربه في مخيمات اللاجئين، وبيموت منه 3000 في نفس اليوم ولا حاجة بتحصل، ليه دلوقتي الناس بتتكلم على الحريات؟".

"إحنا مش مغيبين واللي بيحصل معموله خطة".. ويجز يتضامن مع القضية الفلسطينية

وعبر ويجز عن حزنه وغضبه الشديد بسبب الدمار الشامل الذي أصاب دولة فلسطين المحتلة من خلال تصريحات تلفزيونية له، حيث قال: "من وجهة نظري مفيش حد ييجي يكلمنا إن أمريكا ديمقراطية وعندها حرية لأ بالعكس، أنت بس بتحطني على خط أنا لازم أمشي عليه علشان تبقى دي الحرية وأول ما أطلع عنه أهو ده مش حرية ولا حاجة".

وتابع ويجز: "نفس الحاجة أنت بتخاف من الناس المختلفة عنك وبتخاف من أشكال الحياة اللي ممكن متبقاش واخدة نفس الشكل بتاعك، يعني الاستخبارات الأمريكية مش عارفة وأنا اللي عارف اللي بيحصل في غزة؟ لأ هما مليون في المية عارفين اللي بيحصل في غزة، واللي بيحصل في غزة معمول حسابه ومعموله خطة والناس دي عارفة كويس هي بتعمل إيه".

واختتم ويجز حديثه، قائلًا: "أنا دوري كبني آدم إيه؟ أنا دوري إني أوصل صوتي واتكلم وأقول على فكرة إحنا مش مغيبين علشان حاجة زي دي تعدي علينا يعني، طبعًا في ناس بتتفرج على الإعلام الأمريكي ومصدقه فتغيب يعني أكيد، ماتقوليش غارات على غزة وتجيبلي بيت واقف واخد طلقتين، يعني مش ده البيت اللي اتقصف ودي مش الصورة الحقيقية".