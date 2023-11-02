نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ممدوح يكشف حقيقه عرض مسلسل قصة المدينة في رمضان ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حل الفنان محمد ممدوح ضيف في برنامج عرب وود، وأعلن محمد ممدوح بأن حقيقه عرض مسلسل قصه المدينة بطولة أحمد أمين في رمضان ٢٠٢٤ غير حقيقي.



وأوضح محمد ممدوح بأن مشروع مسلسل قصة المدينة تم تأجيله لظروف لا يعلمها، وأوضح محمد ممدوح قائلا: "كان هناك عمل بالفعل ولكن مسلسل قصة المدينة تن تأجيله لأسباب لا اعلمها".



ويذكر أن محمد ممدوح ينتظر عرض فيلمة أهل الكهف الذي يشارك البطوله معه الفنان خالد النبوي والفنانة غادة عادل، والفنان بيومي فؤاد، والفنان محمد فراج وهو من إخراج عمرو عرفة.

ويتناول الفيلم في إطار خيالي، قصة مجموعه من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.



