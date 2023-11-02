نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفاء أبو السعود للفجر الفني: أنا مع الذكاء الاصطناعي وسأقدم عمل مع ذوي الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



"العيد فرحة" بهجة العيد والأيام والتي تغنيها الفنانة القديرة صفاء أبو السعود والتي نشعر بالعيد بسبب غنائها وبهجتها وحاور دوت الخليج الفني الفنانة صفاء أبو السعود لتحدثنا عن رأيها في الذكاء الاصطناعي خاصةً بعد حديث الأعمال الدرامية عنها في هذه الفترة

الفنانة صفاء أبو السعود ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

دائمًا تحرصي على المشاركة في حفلات ذوي الهمم، كلمينا على حرصك الشديد لدعمهم ؟

أنا أحب دائمًا المشاركة مع ذوي الهمم والإحتياجات الخاصة فهم لديهم قبول مختلف عن باقي البشر ويعطوني طاقة إيجابية وحب آراءه في عينهم.

أغنية " العيد فرحة" حقتت نجاحًا ساحقًا حتي الآن، لم تفكري في الغناء مع ذوي الهمم ؟

فكرة جيدة للغاية، لم أفكر ولكن سوف أفكر في هذا الأمر بالتأكيد، لأن الفرحة والصدق من مميزاتهم فهم أكثر من يستطيعون تصدير البهجة والسعادة على قلوب البشر.

ما العمل التي ترأي من وجهة نظرك أنه يليق بتاريخك ؟

لا أريد المبالغة في هذه الكلمة ولكن أن يكون العمل متكامل ويضيف، لأن الأعمال التليفزيونية خاصةً تتدخل البيوت من غير استئذان عن السينما، السينما من الممكن أن تذهبي إليها وتشاهدي الفيلم ولكن العمل التليفزيوني مختلف، وليس من الشرط أن يكون عمل قومي أو تاريخي، أنا أحب أن أشارك في الأعمال التي تتحدث عن لقاءات والأسرة والحب لأننا نفتقده في هذا الزمن الحالي.

ما رأيك في الذكاء الاصطناعي وتغيير الأغاني القديمة للعملاقة الغناء إلي أغاني راب أو شعبي ؟



رأي من الممكن يكون صادم للبعض، لأني أنا مع الحضارة والتغيير والتطور الحضاري وهذا ما حدث مع الذكاء الاصطناعي ويوجد صدمة حضارية ولكنه سيفيدنا في المستقبل.