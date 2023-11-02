بعد هجومه على إسرائيل.. أحمد مكي يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - آثار النجم أحمد مكي جدلًا واسعًا وتصدر اسمه محركات البحث جوجل، بعد طرحه مقطع فيديو تحدث عن الأوضاع التي يشهدها أهالي قطاع غزة، من انتهاكات وجرائم حرب لا إنسانية، راح ضحيتها آلاف الأرواح البريئة.



وتحدث مكي خلال الفيديو قائلًا:" حب الدنيا وكراهية الموت ميجتمعوش أبدا مع فكرة الإيمان، واللي عنده إيمان حقيقي من جواه هيكون بيتمنى يستشهد في سبيل الحق والحق هو الله، وأنا لا أدعي إني رجل دين أو شخص مثالي، ولكني إنسان بسيط أخطئ وأصيب، وأكيد ليا أفعال".

وأضاف أحمد:" من قبل ما تشتد أحداث فلسطين مؤخرًا، في علامات ربنا نزلها كتير، الأعمى يشوفها، زي الزلازل والبراكين والأوبئة، وربنا من رحمته بينذل النذر قبل الأحداث العظام، وإحنا داخلين على حاجات عظيمة، وأنا مش بفتي ولكن ده كلام موجود في الدين، اللي جاي لازم الإنسان يحدد فيه موقفه ويعرف الطريق الصحيح وأقصد بيه طريق الله، طريق الله مفيهوش تنازع أو أحزاب".

مكي: "البلطجي لازم يسحق ويباد"



وتابع مكي:" الإسرائيليين بيبلطجوا، والبلطجي لازم يُسـحق ويباد، وأول رئيس وزراء عندهم من أول تصريحاته قال بكل فجاجة والناس عدت الموضوع عادي من غير ما يقولوا إن ده إرهاب، وقتها قال إن قوتهم الرئيسية في قدرتهم على تفتيت أكبر الدول العربية وهم بالترتيب العراق وسوريا ومصر، وأغلب المخطط حصل بالضبط، وللأسف لما حصل في العراق حصل نفس الموقف المخزي ومحدش اتدخل ومحصلش وحدة والناس ماخدتش موقف".

واختتم أحمد مكي حديثه قائلًا: "الأحبار عندهم اللي مذاكرين التوراة كويس، عارفين إن الحركة اللي بيعملوها الصهاينة دلوقتي دي بداية الزوال وده وعد الله الحق وعمره ما يخلف ميعاده أبدًا، ودلوقتي لازم ناخد بالأسباب ويا إما ناخد طريق الله يا ناخد طريق الشيطان، والصهاينة هما جيش الشيطان".