"كلام كبير من الكبير أوي".. أحمد مكي حديث السوشيال ميديا بعد تعليقه على أحداث فلسطين

القاهرة - محمد ابراهيم -

أصبح اسم الفنان أحمد مكي حديث السوشيال ميديا بعد مقطع الفيديو الذي قام بنشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وتحدث فيه عن الأحداث الجارية ومجازر الاحتلال في فلسطين.

أحمد مكي

وعلى الفور تفاعل الجمهور والمتابعين مع الفيديو بشكل كبير، وخاصة أن مكي من النجوم القليلة التي تخرج وتتحدث عن أبرز الأحداث السياسية في العالم، لكن جاء فيديو مكي بالخلاصة كما وصفه الجمهور.

تعليقات الجمهور على فيديو أحمد مكي:

وجاء تعليقات الجمهور بشكل إيجابي حيث قال أحدهم "كلام كبير من الكبير أوي"، وكتب آخر "ده جاب الخلاصة"، وآخر قال:" ‏اقسم بالله جت في بالي القصه دي اول ماشوفت موقف حكام الدول العربيه والإسلامية بس مرضتش اقول القصه لان هيتريقوا لإنه ا قصص وحواديت قبل النوم للأطفال بس الحقيقه دورنا كلنا جاي لو فلسطين وقعت ومعنديش امل أبدا في انهم ينقذوا فلسطين فقدت الأمل فيهم دورنا جاي بسببهم".

أحمد مكي

كلمة أحمد مكي عن أحداث غزة:

وقال مكي:" حب الدنيا وكراهية الموت ميجتمعوش أبدا مع فكرة الإيمان، واللي عنده إيمان حقيقي من جواه هيكون بيتمنى يستشهد في سبيل الحق والحق هو الله، وأنا لا أدعي إني رجل دين أو شخص مثالي، ولكني إنسان بسيط أخطئ وأصيب، وأكيد ليا أفعال

وأضاف:" من قبل ما تشتد أحداث فلسطين مؤخرًا، في علامات ربنا نزلها كتير، الأعمى يشوفها، زي الزلازل والبراكين والأوبئة، وربنا من رحمته بينذل النذر قبل الأحداث العظام، وإحنا داخلين على حاجات عظيمة، وأنا مش بفتي ولكن ده كلام موجود في الدين، اللي جاي لازم الإنسان يحدد فيه موقفه ويعرف الطريق الصحيح وأقصد بيه طريق الله، طريق الله مفيهوش تنازع أو أحزاب.

وتابع:" الإسرائيليين بيبلطجوا، وبالتالي البلطجي لازم يُسـحق ويباد، وأول رئيس وزراء عندهم من أول تصريحاته قال بكل فجاجة والناس عدت الموضوع عادي من غير ما يقولوا إن ده إرهاب، وقتها قال إن قوتهم الرئيسية في قدرتهم على تفتيت أكبر الدول العربية وهم بالترتيب العراق وسوريا ومصر، وأغلب المخطط حصل بالضبط، وللأسف لما حصل في العراق حصل نفس الموقف المخزي ومحدش اتدخل ومحصلش وحدة والناس ماخدتش موقف.

أحمد مكي

واختتم: الأحبار عندهم اللي مذاكرين التوراة كويس، عارفين إن الحركة اللي بيعملوها الصهاينة دلوقتي دي بداية الزوال وده وعد الله الحق وعمره ما يخلف ميعاده أبدًا، ودلوقتي لازم ناخد بالأسباب ويا إما ناخد طريق الله يا ناخد طريق الشيطان، والصهاينة هما جيش الشيطان.

https://fb.watch/o3CZCHj7qj/?mibextid=Nif5oz

آخر أعمال أحمد مكي؟

ويذكر أن آخر أعمال أحمد مكي هو مسلسل الكبير أو ي الجزء السابع، الذي عرض في رمضان الماضي ضمن سلسلة العمل الناجحة، وشاركه البطولة كلا من رحمة احمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب، ومجموعة من نجوم الشرف والإعلاميين ونجوم الكرة، كما يستعد مكي لبدء التحضيرات للجزء الثامن لخوض به السباق الرمضاني.