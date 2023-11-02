تضامنًا مع غزة.. هند عبد الحليم ومحمد جمال يطرحان "موطني"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر النجوم في مساندة الشعب الفلسطيني بعد الأيام الصعبة التي تمر عليهم بسبب الحرب التي شنها قوات الاحتلال الإسرائيلي والدمار الشامل التي أصابت دولة فلسطين، فقد طرحت الفنانة هند عبد الحليم والمطرب محمد جمال، أغنية "موطني"، بطريقة جديدة دعمًا للقضية الفلسطينية.



أغنية "موطني"، كلمات الشاعر الفلسطيني إبراهيم الطوقان، وألحان محمد فليفل، وتوزيع مادي، مهندس الصوت بيشوي مجدي.



تضامنًا مع غزة.. هند عبد الحليم تتطوع مع الهلال الأحمر

وعلقت هند عبد الحليم على الفيديو قائلًا:"‎من خلال زيارتنا للهلال الأحمر المصري عرفنا معلومات كتير عن الجمعية سواء عن العمل التطوعي وطرق المساعدة والتبرع وطريقة ادارتهم للازمات.. كل الشكر والعرفان للهلال الاحمر المصري وكل المتطوعين على جهودهم المتواصلة".



وتابعت هند: "‎انتو كمان تقدروا تشاركو سواء عن طريق التبرع أو التطوع.. وحاليًا جمعية الهلال الاحمر مستعدين بانتظار ممر امن لتوصيل المساعدات لغزة.. دي التبرعات اللي هم يحتاجوها بشكل دائم عشان شغلهم بيغطي كل الكوارث والازمات مش بس في وقتها الحالي بس بيستمر لبعدين وبالنسبة لموضوع ان المعبر مقفول والعربيات مستنيه لازم يكونوا على وضع الاستعداد عشان ممكن المعبر يفتح اي وقت بس مش كتير ممكن ساعة أو ساعتين بالكتير بس فا لازم يكونوا في الانتظار".

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وأضافت:"لو عندكم اي سؤال تقدروا تتواصلوا معاهم على 15322.. ‎قلوبنا معاكم يا اهلنا في غزه وفلسطين.. الله يرحم جميع الشهداء ويصبر اهليهم ويقويهم يارب امين".