انت الان تتابع خبر رغم انه مسيحي.. الفنان مروان خوري يفاجئ الجميع بتصريحه انه يصوم شهر رمضان والسبب؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثار الفنان اللبناني مروان خوري الجدل بتصريحه أنه يمارس الطقوس الدينية الإسلامية في شهر رمضان مع زوجته في المنزل على الرغم من اختلاف ديانتهم.

حيث قال مروان خوري في تصريحات تلفزيونية "أنا لست متدينًا، لأني مسيحي إيماني منفتح وليس لدي في البيت عقدة أن زوجتي من دين آخر، وساعدني على هذا بيئتها".

تابع مروان خوري "أهلها وأشقائها الثلاثة يعيشون في الخارج ومتزوجين من مسيحيات أجانب، وفي رمضان أعيش الطقوس الإسلامية معها في المنزل وهي تذهب معي إلى الكنيسة".

وأكد مروان خوري "لقد خلقنا في مكان يسمى العائلة إنه المكان الذي يصنعنا ولا يوجد شك في سن السابعة من العمر هذه هي الفترة التي نتنوع فيها وهي التي تخزن فيها كل الأشياء والعواطف والمعلومات دون وعي".

وختم مروان خوري "وأنا ولدت في بيت كله عاطفي، وأمي عاطفية جدًا وأهم شيء في الإنسان هو عدم الخوف، وأكثر الناس الذين ينجحون في الحياة، وخاصة في العمل، هو الذين لا يخافون وعندهم جرأة".