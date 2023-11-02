انت الان تتابع خبر بعد مرور سنوات عديدة على عرضها.. الفنان خالد النبوي يعيد تقديم رواية "إمبراطورية ميم" في رمضان 2024 والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد مرور سنوات عديدة على عرض رواية "إمبراطورية ميم"، التي قدمها الفنانة الراحلة فاتن حمامة ومن تأليف إحسان عبد القدوس، أعلن الفنان المصري منذ ساعات أنه سيخوض السباق الرمضاني المقبل لعام 2024، بإعادة تقديم هذا العمل.

وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل حالياً التجهيزات والتحضيرات الأخيرة قبل انطلاق التصوير، حيث من المقرر أن يُعرض العمل ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2024.

ومسلسل "امبراطورية ميم" هو العمل الثاني الذي يجمع خالد النبوي والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا معاً في مسلسل "راجعين يا هوى" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2022، وشارك في بطولته كلٌ من: أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، نور النبوي...، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب أسامة أنور عكاشة.