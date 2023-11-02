نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد دعمه لغزة وتصدره التريند.. أزمة أحمد مكي مع أحد المتاجر الشهيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان أحمد مكي تريند محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية بسبب تصريحاته ودعمه لأهالي غزة وتصريحاته التي قالها وهجومه على جيش الإحتلال الإسرائيلي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أزمة أحمد مكي مع متجر شهير

وكان أحمد مكي قد اثار الجدل في شهر فبراير الماضي بسبب أزمته مع أحد المتاجر الشهيرة وذلك بسبب فانوس رمضان حيث تصدر أحمد مكي وقتها تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد مما أدى إلى قيام أحمد مكي بتحرير محضر ضد رجل الأعمال محمد الهواري، رئيس مجلس إدارة هايبر وان، بسبب ما اعتبره أحمد مكي، تعدي على حقوق الملكية الفكرية، واستغلال اسم مسلسله الكبير أوي، في التسويق لمنتجات مجهولة المصدر.

بداية أزمة أحمد مكي مع هايبر وان

بدأت الواقعة عندما تقدم أحمد مكي إلى تحرير محضر ضد هايبر وان فرع الشيخ زايد، ورئيس مجلس إدارته رجل الأعمال محمد الهواري، حيث المحضر المحرر ضد هايبر وان، اتهام الهايبر بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لأحمد مكي، من خلال تصنيع وبيع فانوس، عليه صورة أحمد مكي ومكتوب عليه الكبير أوي.

وكان كشف أحمد مكي عن تفاصيل الواقعة في تصريحات صحفية، قائلًا إنه حصل على مقطع فيديو من داخل هايبر وان، ظهر من خلاله عرض لفوانيس رمضان تحمل صوره ومكتوب عليها الكبير أوي، إلى جانب ذلك حصل على فاتورة شراء من الهايبر لأحد الفوانيس يحمل اسمه دون إذن منه.

تحرير محضر ضد هايبر وان

وقام خالد فؤاد محامي أحمد مكي، بالتوجه إلى قسم الشرطة بالشيخ زايد، وتقدم ببلاغ ضد رئيس مجلس إدارة هايبر وان رجل الأعمال محمد الهواري، يتهمه فيه بالاستغلال التجاري لاسمه وبيع فوانيس رمضان تحمل صورته في مسلسل الكبير أوي.

وقام المحامي خالد فؤاد بتحرير محضر ضد هايبر وان، حمل رقم 548 لسنة 2023 إداري الشيخ زايد، اتهم خلاله رجل الأعمال محمد الهواري بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لـ أحمد مكي.

وأوضح محامي أحمد مكي أنه تقدم بالفاتورة التي تثبت بيع هايبر وان فانوس رمضان، يحمل صورة الفنان أحمد مكي، ومن جانبها قامت الشرطة بمعاينة الفانوس، وقد تم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة، التي تشكل جنحة اقتصادية، وجريمة بيع وتصنيع سلع مجهولة المصدر.

