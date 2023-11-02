نجل الزعيم عادل امام غاضبا "الحلم العربي بقى الوهم العربي"

الرياض - محمد الاطلسي - أعرب الفنان محمد إمام، عن شدة غضبه، بسبب ما يشهده أهالي غزة، من قصف ودمار وخراب من قبل الكيان الصهيوني، والذي راح ضحيته الآلاف الأبرياء من النساء وأطفال.

وكتب الفنان محمد إمام، منشورًا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جاء فيه: «أطفال وأبرياء بيموتوا كل يوم والعالم بيتفرج.. فتنة بين الشعوب العربية و الحكومات ساكته.. كل ترند جديد ينسي اللي قبله و الكل يغرد.. الاختلاف في الرأي بقى يفسد الود و القضية نفسها.. و الحلم العربي بقى الوهم العربي، احنا جيل فقد الثقة في كل حاجة إلا نفسه».العالم واقف يتفرج.. محمد إمام غاضبًا: الحلم العربي بقى الوهم العربي 1

أعمال محمد إمام القادمة وفي سياق أخر، من المقرر أن يشارك محمد إمام، في السباق الرمضاني 2024، بـ مسلسل جديد يحمل عنوان «كوبرا»، والذي من المفترض أن يبدأ تصويره خلال شهر نوفمبر الحالي، ومسلسل كوبرا من إخراج أحمد شفيق، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وجاري خلال الفترة الحالية التعاقد مع باقي فريق العمل.