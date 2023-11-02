متضامنًا أم معارضة.. كيم كارداشيان تثير الجدل حول القضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة كيم كارداشيان صور لنجليها إحتفالًا بعيد الهالوين معلقة عليها “ القديس كزومبي نيمار جونيور” ولكن انقلب الإحتفال عليها وتحولت صفحتها عبر موقع التغريدات تويتر سابقًا “x” حاليًا وموقع الفيديويهات والصور إنستجرام إلي محكمة إليها وكأنها الجاني فأثار غضب الجمهور تلك الصور.

ابناء كيم كارداشيان

أبناء كيم كارداشيان

أبناء كيم كارداشيان

تعليقات الجمهور على صور نجل كيم كارداشيان

و جاءت تعليقات الجمهور عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام “ كيم هناك أشخاص يموتون” وكتبت الأخري" الناس تموت، إحترمي ذلك"، وعلقت أخري “ هل أنتِ على علم بما يجري في العالم ؟” وكتب الآخر " “هناك أطفال في فلسطين يَظهرون بهذا الشكل في كل يوم”.

و عبر موقع التغريدات تويتر سابقًا و“ x” حاليًا " "عيد الهالوين الخاص بك هو الحقيقة التي يعيشها الفلسطيني".

و رد الآخر “ لسوء الحظ بالنسبة لأطفال غزة، الهالوين حقيقي، بالنسبة لأطفال غزة الرعب حقيقي، إسرائيل قتلت 4000 طفل في 4 أسابيع”

و طرح سؤالًا جديدًا آخر “ هل هذه استهزاء بالأطفال الفلسطينيين المصابين في غزة بعد قصفهم من قبل إسرائيل؟”

و قامت أخري بكتابة تعليق “ سقطت من أعين الجميع. أنت تعرف كم من العرب يتابعون كيم ويتبعون ما يقوله كيم وو وو. هذه الصور لا تليق بشخص له قلب أم، كما هو الحال مع أمهات الأطفال الفلسطينيين هناك! لقد قمت بتصوير الجزء الثاني والثالث من فيلم وثائقي يعرض حياتك وأفكارك ومبادئك! ماذا عن كل ذلك! أين ذهب كل هذا؟ أنت اليوم خالي من المشاعر والأحاسيس، وأعتقد أنك لا تحتاج إلى الهالوين لتغيير صورتك الحقيقية! بل كل ما رأيناه من كيم من قبل كان الهالوين، والآن نرى وجهها الحقيقي... عاهرة!!!”

Saint as Zombie Neymar JR. pic.twitter.com/SFvQJwkImX — Kim Kardashian (@KimKardashian) November 1, 2023

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