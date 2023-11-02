محمد عساف عن وعد بلفور: "أعطي من لا يملك لمن لا يستحق"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر الفنان الفلسطيني محمد عساف عن دعم وطنه، بعد الدمار الشامل التي أصابها من قبل الهجوم التي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، والتي أدى إلى استشهاد الآلاف والآلاف من الأطفال وكبار السن والمدنيين الأبرياء، خاصةً بعد المجزرة التي تعرض لها أهالي قطاع غزة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جباليا، والذي تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل، وغيرها من المجازر.

أبدى الفنان الفلسطيني محمد عساف غضبه الشديد من ذكرى وعد بلفور، فكتب محمد عساف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «X» قائلًا: "اليوم هو ذكرى وعد بلفور المشؤوم الوعد الذي أعطاه من لا يملك لمن لا يستحق عام 1917 ثاراتنا طويلة وممتدة، ونضالنا طويل ومستمر".

محمد عساف بعد مجزرة جباليا: 'يا الله انقطع الرجاء إلا منك'

وفي وقت سابق، عبر عساف عن استيائه الشديد لما تمر به بلاده وتضرع بالدعاء إلى الله، وكتب في تدوينة عبر حسابه على تويتر: "يا رب.. يا الله انقطع الرجاء إلا منك.. مجزرة جباليا".

محمد عساف: ما الذي يتطلبه هذا العالم ليحصل على الماء

وفي وقت آخر كان قد كتب محمد عساف تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "أكس" باللغة الإنجليزية، معبرًا عن غضبه وسط صمت طويل كثير من الدول العربية والعالمية، قائلًا: "ما الذي يتطلبه هذا العالم ليحصل على الماء... الماء!! (والدواء والغذاء والكهرباء) لغزة؟، إن كل اعلاناتكم المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي لا تعني شيئًا.. هذا العالم المنافق لا يستطيع إدخال شربة ماء إلى غزة".

محمد عساف: الروح تبكي وهي تشاهد وداع الأحبة.. سلام لما تبقى من غزة

وكان قد كتب “عساف” عبر موقع التدوينات “x” بعد الليلة الصعبة التي مرت على شعب غزة: "سلاٌم لغزة سلامٌ لما تبقى منها، سلامٌ على الشهيد والجريح، سلامٌ على الطبيب والمسعف الأمين، سلام على الممرض الخلوق، سلامٌ على قلوب الأُمهات".

وأضاف عساف:" حتى الحروف تهرب مني في حضرة وصف الحدث فماذا اقول في فظاعة ما يحدث، يا رب إنه ا اعظم من غصة في القلب حتى الروح تبكي وهي تشاهد وداع الأحبة، روحٌ تودع خليلها وهو جرحٌ لا يندمل، لله المشتكى. يا رب كن معهم فما لنا وما لهم غيرك يا جبار.. غزة".