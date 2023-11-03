انت الأن تتابع خبر كنت أبكي بشدة من الألم ومقدرش اقول لا.. إيمي سمير غانم تفجر مفاجأة وتكشف عن الأيام الأولى بعد زواجها من حسن الرداد!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة إيمي سمير غانم عن جوانب عدة في حياتها الصخصية والمهنية في لقاء تلفزيوني، وتحدثت عن تعاونها مع زوجها الفنان حسن الرداد في اعمال فنية سابقة.

وقالت الفنانة أنها كانت أحيانا تبكي من شدة الألم الذي كان يعتصرها جراء المشاجرات التي كانت تنشب بينها وبين زوجها حسن الرداد.

وعن كواليس مسلسل "عزمي وأشجان" وتعاونها مع زوجها الفنان حسن الرداد في العمل، قالت: كنا بنتخانق في المسلسل خناقات برا الشغل.

وقالت إيمي سمير غانم : "كنت بتخانق أنا وحسن الرداد كتير في مسلسل عزمي وأشجان.. ومكنتش خناقات جوا الشغل، يعني مثلًا ببقى قافشة ورايحة بيت بابا ومعيطة وتاني يوم مطلوب إني أكون بمثل معاه مشاهد كتير".

وأضافت إيمي: بروح تاني يوم في المشاهد بمثل معاه.. والمشاهد طلعت كويسة إلى حد ما.