نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الغابة ولعت".. محمد ممدوح يكشف كواليس أحد مشاهد فيلم أهل الكهف في المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد ممدوح لبرنامج عرب وود بأن أثناء تصوير فيلم أهل الكهف في المغرب، فوجئ الكاست بأن الغابات بدأت في الاحتراق بشكل مفاجأ.

وليتوقف طاقم العمل عن تصوير المشهد مؤقتا لحين أن يتوقف الحريق في الغابات.

وبالنسبة لدور محمد ممدوح في فيلم أهل الكهف قال محمد ممدوح لعرب وود:" أنا واحد من ال٦ أو ال ٧ من أهل الكهف، وتتوالى الأحداث في ٣٠٠ سنة، ودوري محارب في الفيلم".



كما اعلن محمد ممدوح بأن قصة الفيلم مستوحاه من مسرحية توفيق الحكيم، وتم تصوير أحداث الفيلم ما بين مصر والمغرب.



ويتناول الفيلم في إطار خيالي، قصة مجموعه من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.



والفيلم من بطولة؛ خالد النبوي، محمود حميدة، غادة عادل محمد ممدوح، محمد فراج بيومي فؤاد.