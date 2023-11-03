فن ومشاهير

السيمفونى يعزف أحلام تشيكوفسكى الشتوية والثامنة لبيتهوفن على المسرح الكبير

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

استمرارا لسلسلة أعظم السيمفونيات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر لأوركسترا القاهرة السيمفوني يقام حفل بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي وذلك في الثامنة مساء السبت 4 نوفمبر علي المسرح الكبير.

برنامج الأوركسترا القاهرة السيمفوني

يتضمن البرنامج عدد من اهم اعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالمين منها  السيمفونية الثامنة لبيتهوفن، والسيمفونية الأولي لشايكوفسكي بعنوان أحلام شتوية والتى كتبها عقب قبول الأستاذية في كونسرفتوار موسكو، عام 1866، وتشهد بداية صراعه مع قالب السيمفونية، ورغم إنه ا تكشف فى بعض مواضعها صناعة المبتدئ الا أنها جاءت في المُجمل طريفة مليئة بالألوان الزاهية، والجمل اللحنية المُكتملة وتعد الحركة الثانية منها أشهر مقاطعها، واعتبرها مؤلفها الاقرب إلى قلبه حيث جسد خلالها أعمق أفكاره ومشاعره.

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الأوركسترا القاهرة السيمفوني
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الأوركسترا القاهرة السيمفوني
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الأوركسترا القاهرة السيمفوني
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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