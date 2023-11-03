نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب أكثر من 20 عام.. هالة صدقي تعود للمسرح بـ "صوابع زينب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة هالة صدقي حالة من النشاط الفني في الآونة الأخيرة، حيث تعود للمسرح من جديد بعد غياب دام أكثر من 20 سنة بمسرحية "صوابع زينب"، منذ عرض آخر أعمالها المسرحية بعنوان "727"، مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

بـ "صوابع زينب" هالة صدقي تشارك في موسم الرياض

وتشارك الفنانة هالة صدقي بمسرحية "صوابع زينب"، خلال موسم الرياض لهذا العام، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا وعلى رأسهم الفنان محمد ثروت وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان.

قصة مسرحية "صوابع زينب"



تدور قصة المسرحية حول زينب أم لثلاث بنات، سندس وداليا ونانسي. تعيش معهم في حي شعبي هدفها في الحياة زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم، ولكن تواجه زينب صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة والتي تصعب السيطرة عليهم، بينما يحوم حولها المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم.

تضامنًا مع أهالي غزة.. هالة صدقي تتطوع في الهلال الأحمر

وعلى صعيد آخر، نشرت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو أثناء تطوعها في مؤسسة الهلال الأحمر خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، قائلة: “الحقيقة أنا فخورة بالهلال الأحمر وبشغلهم وبتعبهم واستأمن جمعية الهلال الأحمر، هما أولى من أي جمعيات أخرى”.

وأضافت هالة صدقي: “الفلسطينيين محتاجين حاجات وأدوات طبية ولبن للأطفال، وكمان لو عايز تتبرع ماديًا لو بـ 5 أو 10 جنيهات أو علبة دواء تنقذ حياة طفل، جنيه على جنيه هيجيب علبة دواء لطفل، وفي كل الأماكن تقدروا تتبرعوا للهلال الأحمر، أنا عندي شك في بعض الجمعيات بس حقيقي التبرع للهلال الأحمر بيوصل”.