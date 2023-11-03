انت الأن تتابع خبر مفاجأة.. لهذا السبب اقتحمت الشرطة زفاف ديانا كرزون وألقت القبض على زوجها أمام عينيها !! لن تصدق ماذا كان يفعل بالسر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ديانا كرزون، حيث أنها ولدت في مثل هذا اليوم، واشتهرت بأعمالها الفنية المميزة.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول واقعة إلقاء القبض على زوجها يوم حفل زفافهما.

وكان السبب وراء ذلك هو زواجهما بفترة أزمة فيروس كورونا، حيث أصدرت الحكومة الأردنية وقتها قرارًا بمنع التجمعات، وعدم إقامة الحفلات.

وقالت ديانا كرزو حينها: “اتخطبت واتجوزت سنة كورونا، ووقتها مكنش في حفلات أو تجمعات، حسب قرارت الحكومة الأردنية”.

وتابعت: “فجأة خلال التقاطنا صور الزفاف، فوجئنا باقتحام الشرطة للحفل، وعلى الفور استدعوا زوجي، رغم عدم وجود معازيم وقتها، لكن الحمد لله عدت على خير.”

جدير بالذكر أنه قدمت ديانا كرزون العديد من الأغانٍ والألبومات الفنية، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، أشهرها: إنساني ما بنساك، إنت الغرام، عمري لو ليلة، لما تبقى حبيبي.