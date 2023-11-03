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رانيا ياسين توجه رسالة خاصة لشقيقها ونجله

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة رانيا ياسين رسالة لشقيقها عمرو محمود ياسين ونجله بعد انتهاء حكاية عيشها بفرحة عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

 

منشور رانيا ياسين

 

كتبت رانيا ياسين: 'الفريدو، ماتجي نشوف،  عيشها بفرحها  حاجه الله اكبر عظمه   بجد المؤلف   عمرو ياسين   والانتاج احمد عبد  الله العاطي  والساده الفنانين والمخرجين.

 

وتابعت:'  في كل  الحكايات  أبدعتم جميعا شكرا عمرو محمود ياسين   علي هذه الدراما  المؤثره والمشوقه والمختلفه دايما بالنجاح.

 

وختمت:'   احب اخص بالذكر من الفنانين لإنه ده ابني التاني محمودياسين جونيور الله اكبر عليك

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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