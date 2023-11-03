نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا ياسين توجه رسالة خاصة لشقيقها ونجله في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة رانيا ياسين رسالة لشقيقها عمرو محمود ياسين ونجله بعد انتهاء حكاية عيشها بفرحة عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.
منشور رانيا ياسين
كتبت رانيا ياسين: 'الفريدو، ماتجي نشوف، عيشها بفرحها حاجه الله اكبر عظمه بجد المؤلف عمرو ياسين والانتاج احمد عبد الله العاطي والساده الفنانين والمخرجين.
وتابعت:' في كل الحكايات أبدعتم جميعا شكرا عمرو محمود ياسين علي هذه الدراما المؤثره والمشوقه والمختلفه دايما بالنجاح.
وختمت:' احب اخص بالذكر من الفنانين لإنه ده ابني التاني محمودياسين جونيور الله اكبر عليك