نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمل والرضا سبيلًا للحياة.. رسائل مباشرة بـ "عيشها بفرحة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثيرًا ما يمر الأشخاص بظروف صعبة تعرقل حياتهم وأحلامهم وتشعرهم ان الدنيا غير عادلة ولا تستحق العيش، وينسون أن الله هو العدلوهو الذي يقسم الأرزاق.



الحب المشروط الذي لا يحتمل أزمات

وهذا ما ناقشته حكاية "عيشها بفرحة" ضمن مسلسل ٥٥ قصة حب، عندما شاهدنا في أول حلقة "يُسر" التي يقع في حبها الرجال مناول نظره ويحاولون الفوز بها وعندما فاز بها أحدهم تركها عند أول أزمة.

الأزمات ليست نهاية الطريق



عندما وقعت وفقدت القدرة على الحركة لم يتحمل وتركها فورًا، لكنها لم تيأس وعندما قررت ان تعيش حياتها بشكل مناسب وان تبحث عنحلمها وسعت لتحقيقه وهو ان تصبح مخرجة بالسينما.



لا يوجد ما يعيق الحب الحقيقي

نجد المعنى الحقيقي للحب في علاقتها بـ "هادي" بعدما مروا بالكثير حتى اصبحوا سويًا، وكما يقول علم النفس ان من علامات الحب ان لاترى عيوب من تحب، فكان عجز يُسر ليس عائق أمام هادي.





جسد مسلسل عيشها بفرحة حالة من الرومانسية التي عاشها الجمهور مع الأبطال وأعاد الأمل لأي شخص يمر بأزمة في حياته إنه من الممكن ان يتخطى تلك الأزمة ولا يراها تمامًا ويبحث مجددًا عن شغفه وحلمه.



الشريك الداعم

كما أوضح قيمة وجود الشريك الداعم دائمًا الذي يتمنى النجاح لشريكه حتى لو لم يكونوا سويًا فنجاح الشريك يعتبر نجاح لشريكه.





ومن الملفت في المسلسل الاداء التمثيلي الذي جعلك تشعر كما لو انك تعيش معهم كل الحكايات ان كانت سعيدة أو حزينة.



التواصل الاجتماعي والفضائح المقصودة

ولمس أيضًا المسلسل مشكلة تعرض المشاهير دائمًا للتشهير عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فيفقد الشخص المشهور حريته ويفقدعفويته وإذا أراد البعد عن الشائعات والتشهير عليه ان يتعامل كإنسان آلي متجرد من ردود الأفعال على اي شيئ يحدث حوله.



تفاصيل مسلسل عيشها بفرحة

مسلسل "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدي، هاني عادل، محمود ياسين جونيور، حسن أبو الروس، نور ايهاب، حنان سليمان، ابراهيم السمان، مروان يونس، أمينة مغربي، رانيا منصور تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج ألبير مكرم.