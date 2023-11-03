انت الان تتابع خبر لن تعرفوها.. ظهور صادم لـ علا غانم يثير الجدل!! تحوّلت لعجوز بدينة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة علا غانم، من أحدث ظهور، أثارت جدلا واسعا بين الجمهور.

وظهرت علا غانم في الصورة بملامح متغيرة، حيث ظهرت على وجهها علامات كبر السن، الأمر الذي أصاب الجمهور بالصدمة.

وكانت قد قضت محكمة الأسرة بقصر النيل يوم 18 إبريل الماضي بقبول دعوى الخلع التي أقامتها الفنانة علا غانم ضد زوجها الثالث رجل الأعمال عبد العزيز لبيب .

وأقيمت هذه الدعوى لوجود خلافات زوجية بينهما وتم قبولها بسبب هذه الخلافات ووقوع الضرر واستحالة الاستمرار في العيش معاً، وتم الطلاق خلعا .

وعلى الجانب الآخر صرح محسن حسن محامي عبد العزيز لبيب بأنه بعد قبول دعوي الخلع، سيتم رفع دعوي مدنية لاسترداد قيمة الشبكة ومقدم الصداق والمهر .

وأكد المحامي محسن حسن على أن قيمة مقدم الصداق تبلغ 100 ألف دولار، بالإضافة إلى الشبكة التي تبلغ قيمتها 193 ألف دولار .