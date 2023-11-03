نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد دعمها لغزة.. أنجيلنا جولي تثير غضب إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة أنجلينا جولي تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد هجومها على الإحتلال الإسرائيلي ودعمها لغزة بمنشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأثار منشور أنجلينا جولي، الغضب في الشارع الإسرائيلي، والذي عبرت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت التي قامت بكتابة عنوان معلقة على منشور جولي بالقول: "أنجلينا ضد إسرائيل".

منشور أنجلينا جولي



وكانت أنجلينا جولي قد وصفت غزة بالمقبرة الجماعية وزعماء العلماء بالمتوطئون.

وقامت أنجلينا جولي بنشر صورة للدمار الذي نال غزة نتيجة القصف الاسرائيلي على جباليا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت أنجلينا جولي على الصورة معلقة: "هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه، لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية، 40% من القتلى أطفال أبرياء وعائلات بأكملها تُقتل".

وأضافت: "وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأسر للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم".

ردود أفعال الفنانين على منشور أنجلينا

وجاءت ردود فعل النجوم على بيان أنجلينا جولي، كالتالي، حيث كتبت الفنانة درة: "شكرًا لك أنجلينا جولي لكونك صوتًا لمن لا صوت لهم، شكرًا لك على قول الحقيقة حول هذه الإبادة الجماعية"، وكتبت جومانا مراد: "يا له من بيان شجاع شجاع. يا له من ضمير شجاع مرتاح". وكتبت هند صبري: "شكرا لك".

استعداد أنجلينا جولي لفيلم عن ماريا كالاس

جدير بالذكر أن أنجلينا جولي تواصل تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "Mary" وهو فيلم ينتمي لنوعية السير الذاتية ويسرد حياة المغنية الأوبرالية اليونانية، ماريا كالاس ومن المتوقع عرض الفيلم تجاريًا بحلول عام 2024.